В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 автозаправках сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев и указал адреса этих АЗС.

"С 10:00 на 11 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал он.

Топлива на каждой из АЗС хватит на заправку от 100 до 250 машин.

По прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры запрещена.

В воскресенье топливо было в свободной продаже на девяти АЗС сети "Атан".