В Крыму произошло массовое отключение электричества

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Массовое отключение электроснабжение зафиксировано на территории всего Крыма, сообщили на "горячей линии" госпредприятия "Крымэнерго".

"В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым", - говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Компания постарается вернуть подачу электричества до конца дня.

Как сообщал в ночь на 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев, электроснабжение города было нарушено из-за атаки ВСУ за пределами города. К утру понедельника электроснабжение практически полностью было восстановлено по резервной схеме.