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Товарооборот между Белоруссией и РФ вырос почти на 20%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Товарооборот между Белоруссией и Россией вырос почти на 20% за первые пять месяцев текущего года, заявил премьер-министр республики Александр Турчин.

"Уровень нашего взаимодействия в рамках Союзного государства находится, я считаю, на очень высоком уровне. Результаты пяти месяцев показывают рост. Товарооборот прибавил почти 20%. Это тоже о многом говорит. Очень много совместных проектов", - сказал Турчин в ходе встречи с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Как сообщается, в ходе переговоров Турчина с Мантуровым "основными темами обсуждения стали промышленная кооперация и импортозамещение".

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Он посетит международную промышленную выставку "Иннопром", а также выступит на главной стратегической сессии форума.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Белорусская экспозиция представлена более чем 20 ведущими предприятиями, в числе которых Белорусский металлургический завод, "Интеграл", "Белкоммунмаш", Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, "Могилевлифтмаш" и др.

РФ Белоруссия Александр Турчин
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