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РФ дополнительно выделит на промышленную ипотеку в 2026 г. 3 млрд рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Механизм промышленной ипотеки, позволяющий по льготной ставке приобретать, строить и модернизировать промышленные площадки, в 2026 году будет дофинансирован на 3 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На обслуживание таких займов в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено более 8 млрд рублей, (...) дополнительно к ним выделим еще свыше 3 млрд рублей. (...) Соответствующее распоряжение подписано", - сказал он на пленарной сессии форума "Иннопром-2026".

Мишустин отметил, что промышленная ипотека позволила ранее не допустить закрытия производственных площадок после ухода из страны ряда зарубежных компаний. Всего в рамках этого механизма было выдано около 1100 льготных кредитов на общую сумму свыше 116 млрд рублей, примерно 5 млн кв. м площадей было вовлечено в оборот, привел данные премьер-министр.

Михаил Мишустин
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РФ дополнительно выделит на промышленную ипотеку в 2026 г. 3 млрд рублей

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