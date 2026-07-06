Brent торгуется у $72 за баррель

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слегка опускаются в понедельник после решения альянса ОПЕК+ о наращивании добычи.

Семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), 5 июля договорились увеличить добычу на следующий месяц на 188 тысяч баррелей в сутки.

Решение принято на фоне восстановления поставок нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив благодаря соглашению между США и Ираном.

К 14:15 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,15%) до $72,01 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,07 (0,1%), до $68,62 за баррель.

Цены на нефть практически не изменились на прошлой неделе после быстрого снижения вслед за заключением США и Ираном соглашения, позволившего остановить военные действия на Ближнем Востоке и возобновить движение танкеров через Ормузский пролив.

ОПЕК+ планирует увеличить поставки нефти на рынок, который снижается, и это почти не оставляет надежд на скорое восстановление цен, говорит аналитик PVM Тамаш Варга.

"Однако более низкие цены, несомненно, будут способствовать росту спроса в более долгосрочной перспективе", - говорит эксперт.

Экспорт нефти из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем, превысив 10 млн б/с, свидетельствуют данные Kpler. Это, однако, на 40% ниже уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.