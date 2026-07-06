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Foxconn во II квартале увеличила выручку почти на 40%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, во втором квартале 2026 года увеличила выручку на 39,8%, что превзошло ожидания рынка.

Выручка компании за апрель-июнь составила 2,513 трлн тайваньских долларов ($78,71 млрд) против 1,793 трлн долларов годом ранее. Показатель стал рекордным для второго квартала.

Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем ожидали выручки в 2,372 трлн долларов.

В Foxconn прогнозируют рост основных финансовых показателей в третьем квартале, однако отмечают необходимость мониторинга последствий высокой геополитической и экономической волатильности.

За последние 12 месяцев капитализация Foxconn увеличилась в 1,5 раза.

Foxconn Apple LSEG Тайвань
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