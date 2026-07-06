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Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 27 февраля 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 27 февраля 2023 года
Фото: "Интерфакс"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в понедельник возобновил снижение и пробил рубеж 2200 пунктов впервые с 27 февраля 2023 года под давлением прежних негативных факторов - геополитической напряженности из-за украинского конфликта, рисков новых антироссийских санкций Запада и ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ на фоне роста инфляции.

К 16:33 индекс МосБиржи составил 2196,62 пункта (-2,1%), индекс РТС - 896,04 пункта (-2,1%) - минимум с конца января 2025 года. Среди индексных бумаг лидируют в откате "префы" "Транснефти" (-6,6%), акции "Интер РАО" (-5,5%), "ИКС 5" (-3,8%), "ВК" (-3,7%), "Сургутнефтегаза" (-3,3% и -3,1% "префы"), АФК "Система" (-3,3%), "Татнефти" (-3%), ВТБ (-2,8%), "Роснефти" (-2,6%), "ММК" (-2,6%), "Северстали" (-2,5%), "Русала" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:33 по московскому времени составил 57,96 млрд рублей (из них 8,968 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 7,446 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,74 млрд рублей на акции "ИКС 5").

МосБиржа РТС
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