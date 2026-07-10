Нефть дешевеет после слов Трампа о возобновлении переговоров с Ираном

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки на нефть перешли к снижению после слов президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном, несмотря на окончание перемирия.

К 18:12 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (на 0,6%) до $75,84 за баррель,.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,75 (на 1,04%), до $71,33 за баррель.

"Иран попросил нас продолжить "переговоры". Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено", - написал Трамп Truth Social. Ранее на этой неделе он заявлял, что не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном.

Международное энергетическое агентство в своем докладе назвало заключение долгосрочного мирного соглашения необходимым условием для нормализации предложения нефти. По его прогнозам, в 2027 году предложение будет превышать спрос на 4,62 млн баррелей в сутки, тогда как в 2026 году ожидается дефицит в объеме 860 тысяч б/с.