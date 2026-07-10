Поиск

Нефть дешевеет после слов Трампа о возобновлении переговоров с Ираном

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки на нефть перешли к снижению после слов президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном, несмотря на окончание перемирия.

К 18:12 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (на 0,6%) до $75,84 за баррель,.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,75 (на 1,04%), до $71,33 за баррель.

"Иран попросил нас продолжить "переговоры". Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено", - написал Трамп Truth Social. Ранее на этой неделе он заявлял, что не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном.

Международное энергетическое агентство в своем докладе назвало заключение долгосрочного мирного соглашения необходимым условием для нормализации предложения нефти. По его прогнозам, в 2027 году предложение будет превышать спрос на 4,62 млн баррелей в сутки, тогда как в 2026 году ожидается дефицит в объеме 860 тысяч б/с.

Brent WTI Иран США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

 Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин в РФ в июне до 6,88%

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,87%, годовая - до 6,02%

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае вырос до 4,959 трлн рублей

В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин

 В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин

"Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

 "Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

МЭА чуть понизило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году

 МЭА чуть понизило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году

Brent подорожала до $76,61 за баррель

 Brent подорожала до $76,61 за баррель

Дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП

 Дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3011 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10441 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов