Brent подорожала до $76,61 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после снижения накануне, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени торгуются по $76,61 за баррель, на $0,31 (на 0,41%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В четверг они подешевели на $1,72 (на 2,2%), до $76,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,32 (на 0,44%), до $72,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,44 (на 2%), до $72,08 за баррель.

Контракты на Brent могут завершить неделю подъемом примерно на 6%, на WTI - на 5%, отмечает Reuters.

США и Иран обменялись ударами после обстрела иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе.

Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершенным и не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном. Позднее он сказал журналистам, что после новых ударов США по Ирану представители этой страны звонили ему с просьбой заключить сделку.

Телеканал CNN накануне сообщил со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждения технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта. "США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются", - заявил собеседник телеканала.

"Цены снизились по сравнению с максимумами середины недели, но в них сохраняется существенная премия за риск, поскольку движение судов через Ормузский пролив практически остановилось и нет четкого понимания того, когда оно может восстановиться", - написала основатель Vanda Insights Вандана Хари, добавив, что потенциал роста цен ограничивается уверенностью рынка в том, что США и Иран вернутся к дипломатическому решению проблем.

"Несмотря на возобновление атак США на военные объекты в Иране, некоторое утешение рынку принесло решение администрации Трампа не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре", - отметили аналитики ANZ Research.

"Мы ожидаем, что эскалация напряженности между США и Ираном будет относительно кратковременной, поскольку обе страны ограничены в своих действиях экономическими и политическими соображениями", - говорится в аналитической записке Macquarie Group.