Дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,731 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что прогноз по дефициту может быть несколько увеличен.

В январе-июне 2025 года дефицит составлял 3,387 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-мае, по предварительным данным министерства, дефицит составлял 6,01 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, в июне был профицит порядка 280 млрд рублей. Месяцем ранее такое сопоставление показателей говорило о дефиците в мае в 133 млрд рублей. Данные Федерального казначейства за январь-май, которые публиковались позже данных Минфина, свидетельствуют о дефиците за первые пять месяцев в 5,927 трлн рублей, таким образом, в сопоставлении с этим показателем профицит в июне можно оценить в 196 млрд рублей.

"Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - отмечается в сообщении министерства.

Доходы бюджета в январе-июне увеличились на 5,8% год к году и составили 18,622 трлн рублей. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+16,3% г/г), так и бюджетной системы в целом (+12,7% г/г) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин.

Ненефтегазовые доходы увеличились год к году на 16,3%, до 14,961 трлн рублей. Поступления НДС выросли на 22,6%, до 8,584 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы в январе-июне сократились на 22,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 3,661 трлн рублей, что ниже их базового размера за этот период (3,825 трлн рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, в первом полугодии выросли год к году на 16,1% - до 24,353 трлн рублей. Минфин отмечает, что опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в первые шесть месяцев обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.