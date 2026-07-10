В России продукты питания в июне подорожали на 0,7%

Репчатый лук подорожал на 26,1% к маю, картошка - на 23,1%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России в июне продукты питания подорожали к маю на 0,69%, алкогольные напитки подорожали на 0,33%, сообщил Росстат.

В мае по сравнению с апрелем фиксировалось снижение на 1%, в апреле по сравнению с мартом - на 0,3%. Темпы подорожания алкоголя сохранились на том же уровне, что и в предыдущем месяце - 0,3%, а в апреле они составляли 0,9%.

С начала года цены на продукты питания выросли на 2,23% (на алкоголь - на 7,1%), в годовом выражении - на 2,73% (на 9,04%).

В июне цены на репчатый лук выросли на 26,1%, картофель - на 23,1%, белокочанную капусту- на 14,7%, свеклу столовую - на 13,8%, морковь - на 10,4%, огурцы - на 4%, лимоны - на 3,3%.

При этом снизились цены: на сладкий перец (на 3,5%), бананы (на 3,1%), чеснок (на 2,8%), помидоры и грибы свежие (на 1,6%).

В группе мясопродуктов выросли цены на мясо кур на 4,1%, окорочка куриные - на 2,2%, мясо индейки - на 1,3%, печень птицы - на 1,0%, говядину, сосиски, сардельки, кулинарные изделия из птицы - на 0,4%. Цены на сырокопченую колбасу снизились на 0,5%.

Живая и охлажденная рыба в июне подорожала на 2,3%, неразделанная мороженая рыба - на 1,3%, разделанная (кроме лососевых пород) - на 1,1%, соленая, маринованная, копченая - на 0,9%. При этом снизились цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород (-0,6%).

Из хлебобулочных изделий, круп и бобовых выросли цены на хлеб ржаной (на 1,1%) и пшеничный (+0,8%), булочные изделия сдобные (+0,6%), муку пшеничную, бараночные изделия, крупу гречневую и овсяные хлопья "Геркулес" (+0,4%). Овсяная и перловая крупы подешевели на 0,6%, рис - на 0,4%.

Сахар-песок в июне прибавил в цене 2,6%, минеральная и питьевая вода - 1,1%.

Куриные яйца подешевели на 9,6%, сливочное масло - на 1,4%, молоко ультрапастеризованное - на 1,2%, детский творожок - на 1,1%, оливковое масло - на 1%).