Поиск

В России продукты питания в июне подорожали на 0,7%

Репчатый лук подорожал на 26,1% к маю, картошка - на 23,1%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России в июне продукты питания подорожали к маю на 0,69%, алкогольные напитки подорожали на 0,33%, сообщил Росстат.

В мае по сравнению с апрелем фиксировалось снижение на 1%, в апреле по сравнению с мартом - на 0,3%. Темпы подорожания алкоголя сохранились на том же уровне, что и в предыдущем месяце - 0,3%, а в апреле они составляли 0,9%.

С начала года цены на продукты питания выросли на 2,23% (на алкоголь - на 7,1%), в годовом выражении - на 2,73% (на 9,04%).

В июне цены на репчатый лук выросли на 26,1%, картофель - на 23,1%, белокочанную капусту- на 14,7%, свеклу столовую - на 13,8%, морковь - на 10,4%, огурцы - на 4%, лимоны - на 3,3%.

При этом снизились цены: на сладкий перец (на 3,5%), бананы (на 3,1%), чеснок (на 2,8%), помидоры и грибы свежие (на 1,6%).

В группе мясопродуктов выросли цены на мясо кур на 4,1%, окорочка куриные - на 2,2%, мясо индейки - на 1,3%, печень птицы - на 1,0%, говядину, сосиски, сардельки, кулинарные изделия из птицы - на 0,4%. Цены на сырокопченую колбасу снизились на 0,5%.

Живая и охлажденная рыба в июне подорожала на 2,3%, неразделанная мороженая рыба - на 1,3%, разделанная (кроме лососевых пород) - на 1,1%, соленая, маринованная, копченая - на 0,9%. При этом снизились цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород (-0,6%).

Из хлебобулочных изделий, круп и бобовых выросли цены на хлеб ржаной (на 1,1%) и пшеничный (+0,8%), булочные изделия сдобные (+0,6%), муку пшеничную, бараночные изделия, крупу гречневую и овсяные хлопья "Геркулес" (+0,4%). Овсяная и перловая крупы подешевели на 0,6%, рис - на 0,4%.

Сахар-песок в июне прибавил в цене 2,6%, минеральная и питьевая вода - 1,1%.

Куриные яйца подешевели на 9,6%, сливочное масло - на 1,4%, молоко ультрапастеризованное - на 1,2%, детский творожок - на 1,1%, оливковое масло - на 1%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

 Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин в РФ в июне до 6,88%

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,87%, годовая - до 6,02%

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае вырос до 4,959 трлн рублей

В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин

 В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин

"Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

 "Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

МЭА чуть понизило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году

 МЭА чуть понизило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году

Brent подорожала до $76,61 за баррель

 Brent подорожала до $76,61 за баррель

Дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП

 Дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3011 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10441 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов