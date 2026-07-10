В Германии выпуск алкогольного пива упал на 5,8%, безалкогольного - вырос на 6,5%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Германии в 2025 году производство алкогольного пива сократилось на 5,8% - до 6,8 млрд литров, его стоимость составила около 6,4 млрд евро, сообщается в отчете статистического управления Destatis.

Выпуск безалкогольного пива увеличился на 6,5% и превысил 616 млн литров (стоимостью 696 млн евро).

Таким образом, на каждый литр безалкогольного пива пришлось 11,1 литра алкогольного напитка, тогда как в 2024 году данный показатель составлял 12,5 литра, отмечается в сообщении.

Производство коктейлей на основе пива в прошлом году уменьшилось на 5,7% - примерно до 343 млн литров.

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