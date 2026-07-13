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Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растет на фоне активно дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,284 руб. (-3,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,97 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань в понедельник, полагает эксперт банка ПСБ Денис Попов.

"На минувшей неделе волатильность рубля несколько снизилась, а курсовые котировки пытались закрепиться в середине диапазона 11-11,5 руб./ юань и 75-80 руб./$1, - напоминает эксперт. - Мы не ждем, что курсовая ситуация существенно изменится до конца текущего месяца. Экспортерам в июле предстоит увеличить отчисления в бюджет за счет уплаты квартального НДД, а спрос на валюту скорее всего чувствительно усилится не ранее августа".

На текущей неделе аналитик рассчитывает на дальнейшее снижение волатильности на валютном рынке и ждет более уверенного закрепления курсовых котировок в середине диапазона 11-11,5 руб./юань и 75-80 руб./$1, не исключая попыток ухода стоимости иностранной валюты в нижнюю часть указанных коридоров.

Инфляция в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае, сообщил в пятницу Росстат. За январь-июнь 2026 года цены в РФ выросли на 4,19%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-июнь цены выросли на 3,77%).

Рост потребительских цен в июне 2026 года оказался несколько выше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,85%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года ускорилась до 6,02% (аналитики ожидали 5,99%) с 5,31% на конец мая.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2026 года составил 100,48%, в годовом выражении - 105,02%.

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых (большинство аналитиков предполагали шаг снижения в 50 базисных пунктов. Объясняя свое решение, ЦБ в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, регулятор впервые за последнее время отметил, что напряженность на рынке труда стала ослабевать более медленно.

На заседании 19 июня ЦБ сохранил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027-м.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027-й сохранило его на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2026 году составляет 5,7% (против 5,3% в начале июня), в 2027 году - 4,6% (4,5% по опросу месяц назад).

Нефть

Цены на нефть уверенно повышаются утром в понедельник после очередного обмена ударами между США и Ираном.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве торгуются по $78,84 за баррель, на 3,74% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 3,71% до $74,06 за баррель.

В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне.

Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что что его ответные операции продолжаются.

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