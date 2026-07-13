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Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"

Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Высокая ключевая ставка в РФ, наряду с крепким рублем, продолжает оставаться сдерживающим инвестиции фактором, бизнес надеется, что ситуация не усугубится из-за проблем с топливом и роста цен на него. С таким мнением выступил в понедельник президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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"Мы сейчас получили то, что принято называть инвестиционной паузой. Прогноз Минэкономразвития на этот и следующий год довольно консервативен: рост ВВП в этом году прогнозируется на уровне 0,4%, в следующем 1,4%. Прогноз инвестиций в 2026 году минус 1,5%, в следующем году рост на 2%, но это весьма оптимистичные цифры прогнозные. Надеемся, что все-таки мы и с точки зрения ставки Центрального банка, и с точки зрения того же курса, выйдем на приемлемые цифры, которые будут стимулировать инвестиционную активность компаний", - сказал он на заседании координационного совета региональных объединений работодателей в Дальневосточном федеральном округе.

"Конечно, ситуация на топливном рынке добавляет проблем. И, безусловно, было бы, наверное, неправильно ждать какой-то лобовой реакции Центрального банка, а именно, что рост цен на топливо, который может привести к росту цен в других секторах, (приведет к решению - ИФ) бороться с ним повышением ключевой ставки. Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей", - подчеркнул Шохин.

Ранее в беседе с "Интерфаксом" глава РСПП высказал мнение, что на ближайшем заседании в июле совет директоров ЦБ в лучшем случае сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне.

В июне Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14,25%, в то время как большинство аналитиков склонялись к варианту понижения на 0,5 п.п. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июля.

Минэкономразвития РСПП Александр Шохин Банк России ЦБ РФ
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