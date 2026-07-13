Нефть Brent подорожала до $79,3 за баррель

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно повышаются утром в понедельник после очередного обмена ударами между США и Ираном.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве торгуются по $79,3 за баррель, на $3,29 (на 4,33%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на $0,29 (на 0,38%) до $76,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $3,12 (на 4,37%) до $74,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,67 (на 0,93%) до $71,41 за баррель.

В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне.

Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что его ответные операции продолжаются.