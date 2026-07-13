Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились на старте торгов основной сессии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $79 за баррель) из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке, просевших металлов и сохраняющихся опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ в свете статданных об ускорении инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не показали существенных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2146,91 пункта (+0,06%), индекс РТС - 882,18 пункта (+0,06%). Из индексных бумаг лидируют в росте акции "Роснефти" (+3%), "Татнефти" (+3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июля, составляет 76,6647 руб. (+73,47 копейки).

Подорожали также акции Сбербанка (+0,9% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ВК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-4,9%), "Русала" (-2,6%), АФК "Система" (-2,1%), "Норникеля" (-1,7%), "ММК" (-1,5%), "Яндекса" (-1,4%), "Газпрома" (-1,2%), "Т-Технологии" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "ИКС 5" (-0,7%), "Хэдхантера" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в пятницу данным Росстата, инфляция в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае (0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе). За январь-июнь 2026 года цены в РФ выросли на 4,19%, что выше аналогичного показателя 2025 года, составившего 3,77%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года ускорилась до 6,02% (аналитики ожидали 5,99%) с 5,31% на конец мая.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана временно закрывает движение по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем, сообщило в ночь на воскресенье иранское телевидение. Военные подчеркнули, что пошли на такой шаг в связи "с иностранным вмешательством", а также в связи с попытками создать не согласованный с Тегераном маршрут для судов.

Кроме того, командование КСИР предупредило о готовности к ответным действиям в случае нанесения новых ударов по Ирану. В КСИР подчеркнули, что иранские военные будут готовы наносить удары по "новым базам врага" в ближневосточном регионе.

Между тем президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что перекрытий Ормузского пролива на данный момент нет. "Пролив открыт. Мы как следует бомбили Иран прошлой ночью", - сказал он в телефонном интервью телеканалу NBC.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии. "Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законным образом пройти по этому международному водному пути. Силы США находятся на местах и в состоянии готовности, чтобы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную иранскую агрессию, запугивания, угрозы и произвольные заявления. Иран не контролирует этот пролив. Движение продолжается", - сообщило командование.

Режим прекращения огня между США и Ираном прекратил действовать, теперь Белый дом может пойти на самые разные варианты действий, заявил в интервью ABC постпред США при ООН Майк Уолтц. В то же время постпред отметил, что технические переговоры по вопросу иранской ядерной программы не прекратились. ABC напоминает, что на такие переговоры, согласно меморандуму, отведено 60 дней, около половины срока прошло. "Эксперты (...) все еще разговаривают, хотя перемирие и рухнуло", - пояснил Уолтц.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что поводов для развития отскока вверх рынка акций по-прежнему нет.

Попытки роста вслед за подорожавшей нефтью связаны с очередной эскалацией отношений Ирана и США. Исламская республика заявила о блокировке Ормузского пролива и, по сообщениям СМИ, атаковала суда, пытавшиеся пройти через него. Обострение конфликта золото отыграло снижением в район мощной поддержки $4000 за унцию, из 3-дневного боковика вниз вышел биткойн. Однако на нефтяном рынке ничего принципиально важного не произошло. Нефть действительно выросла, но не достигла $80 за баррель. В итоге сильной поддержки российского рынка акций со стороны нефти пока ждать не стоит, вялый рост может быстро смениться новыми распродажами при падении той же нефти или появлении каких-то других негативных поводов, считает аналитик.

"Поэтому покупать акции широким фронтом время еще не пришло. Отношение инвесторов к долевому рынку резко улучшится только при появлении реальных предпосылок для подписания соглашения по Украине, а это вряд ли произойдет ранее осени. Спекулянтам стоит пока торговать "от шорта". Но на этой неделе "медведям" нужно быть крайне осторожными, поскольку есть вероятность дальнейшего роста цен на нефть, а также приближаются дивидендные отсечки Сбера и "ДОМ.РФ", где дивдоходность превышает 10% и может поддержать спрос на бумаги", - считает Зацепин.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов также отмечает, что выросшая нефть немного подогрела рынок акций РФ, однако рост остается ограниченным из-за новых дивидендных "гэпов" и сохранения высокой геополитической неопределенности.

Главной причиной роста нефти остается угроза новым перебоям с поставками по Ормузскому проливу, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти и сжиженного газа. Рынок пока воспринимает происходящее как обострение внутри хрупкого перемирия, а не как начало полномасштабных боевых действий.

В понедельник с дивидендными "гэпами" торгуются акции "Группы ЛСР" (-16,1%, до 491,2 рубля; выплаты за 2025 год - 78 рублей на бумагу) и "НМТП" (-12,8%, до 7,255 рубля; выплаты за 2025 год - 1,1448 рубля на акцию). "ЕвроТранс" (-9,1%) продолжает падать после серии технических дефолтов по облигациям: компания не перечислила в срок очередной купон на 25,48 млн рублей, объяснив задержку временной нехваткой средств на счетах. Для акций это серьезный негативный сигнал о росте финансовых рисков. Бумаги "Русала" снижаются вслед за алюминием, акциям "Полюса" и "Селигдара" мешает снижение стоимости золота, а "Полюс" дополнительно остается под давлением после рекомендации менеджмента приостановить дивиденды до 2030 года. В течение дня ожидается движение индекса МосБиржи в диапазоне 2135-2185 пунктов, по нефти Brent ориентир - $77,5-81 за баррель, считает Чернов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также полагает, что текущего роста цен на нефть для уверенного отскока рынка акций недостаточно, нужны более весомые триггеры.

"Поэтому на рынок акций продолжаем смотреть осторожно. Считаем, что инвесторам по-прежнему стоит придерживаться выжидательной позиции. Сегодня индекс МосБиржи, по нашим оценкам, перейдет к проторговке диапазона 2100-2200 пунктов, в отсутствие новостного негатива будет пытаться закрепиться в верхней его половине", - считает аналитик.

В США в прошлую пятницу индексы акций выросли на 0,3-0,4%, основное внимание инвесторов было приковано к дебюту южнокорейского разработчика чипов памяти SK Hynix (ADR на первых торгах выросли на 12,8%).

Объем размещения расписок компании составил $26,5 млрд - исторический максимум для иностранного эмитента в США. До этого рекорд принадлежал китайской Alibaba, разместившей бумаги на $21,8 млрд в 2014 году.

Однако в Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, австралийский ASX - на 0,01%, южнокорейский Kospi упал на 9%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,01%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-1,4% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Стоимость акций SK Hynix рухнула на 12,7%, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после масштабного размещения чипмейкером акций в США.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены уверенно растут после очередного обмена ударами между США и Ираном.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $78,92 за баррель (+3,8% и -0,5% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $74,17 за баррель (+3,9% и -0,9%в пятницу).

В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский КСИР в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что что его ответные операции продолжаются.