РСПП готов поддержать идею о повышении ФИНВ в экспериментальном режиме в ДФО

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готов поддержать идею Минфина РФ о применении увеличенного размера федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ, позволяет снизить расходы по налогу на прибыль за счет инвестирования в развитие производства) на первом этапе только в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) с тем, чтобы впоследствии распространить эту практику на страну в целом, заявил глава объединения Александр Шохин.

"Мы предлагали донастроить федеральный инвестиционный налоговый вычет, в частности, увеличить долю инвестиций с нынешних 3% до 9%, на которые распространяется вычет, добиться полного обнуления федеральной части налога на прибыль для серьезных инвестиционных проектов и активно инвестирующих компаний. Пока Минфин готов поддержать эту идею применительно к Дальнему Востоку. Поддерживаем эту идею. Пилотирование на Дальнем Востоке вот этого механизма поможет нам не только оценить его эффективность при донастройке, но и затем распространять и на страну в целом", - сказал он, выступая на заседании координационного совета региональных объединений работодателей в ДФО.

ФИНВ был введен с 1 января 2025 года одновременно с повышением базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25% и позволяет снизить часть налога, перечисляемого в федеральный бюджет и составляющего 8%, максимально до 3%. В НК РФ закреплен предельный размер вычета: он не может превышать 50% от суммы вложений; при этом фактический размер ФИНВ определяется постановлением правительства №1638 и сейчас не может быть больше 3% от расходов компании на инвестиции.

РСПП просил поднять эту планку до 8-12%. На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в июне вице-премьер РФ Александр Новак высказал готовность правительства обсуждать повышение размера ФИНВ "хотя бы до 5-6%" от инвестиций.

Глава Минфина Антон Силуанов на том же совещании выступил с встречным предложением - ограничиться повышением вычета в рамках преференциального режима в ДФО, при этом размер выплат в таком формате, по его словам, мог бы быть увеличен даже более чем до 8-12% от сделанных инвестиций. "Такие предложения есть, мы сформулировали, отрабатываем сейчас с Юрием Петровичем Трутневым (полномочный представитель президента в ДФО - ИФ)... На наш взгляд, можно начать с Дальнего Востока такие преференциальные режимы применять", - заявил министр финансов. При этом он отметил, что в случае повышения вычета в отдельном регионе, он не должен распространяться на предприятия, входящие в группу компаний (с этого года группы могут между юрлицами внутри себя перераспределять право на получение ФИНВ).

На прошлой неделе Шохин говорил "Интерфаксу", что в условиях снижения инвестиционной активности власти могли бы принимать более смелые решения по увеличению ФИНВ. "Мы считаем, что в период инвестиционной сдержанности как раз удобно вводить ФИНВ более радикальный, потому что инвестиций все равно нет, потерь не будет, но можно посмотреть хотя бы на отдельный пример, как работает это послабление этого механизма", - пояснял он в кулуарах выставки "Иннопром-2026".

"Если Минфин будет упорствовать и предлагать пилотировать пару-тройку лет на Дальнем Востоке, значит, ФИНВ работать не будет", - отмечал Шохин.