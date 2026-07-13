ЦБ РФ составил первый ренкинг микрофинансовых организаций по числу жалоб

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Банк России составил первый ренкинг микрофинансовых организаций (МФО) по числу жалоб, состоящий из отдельных таблиц с крупными (более 1 млн договоров микрозайма) и небольшими (менее 1 млн договоров) участниками, он опубликован на сайте регулятора.

Место в ренкинге зависит от количества жалоб на каждые 100 тыс. договоров. Учитываются только обоснованные жалобы, по результатам проверки которых были выявлены нарушения прав потребителей. Индикатор охватывает жалобы граждан, поступившие как в Банк России, так и финансовому уполномоченному. Такой инструмент поможет МФО повысить качество работы с клиентами, улучшить процесс урегулирования имущественных отношений, отмечает ЦБ.

"Мы уже размещаем на сайте ренкинги страховщиков и банков. И видим, что этот инструмент публичного сравнения уровня клиентоцентричности действительно работает. Участники рынка, попадающие в топ ренкинга, стремятся улучшить свои бизнес-процессы, пересмотреть модель взаимодействия с клиентами, разобраться с причинами недостаточного качества работы на этом важнейшем направлении", - сказал зампред ЦБ Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении регулятора.

По итогам 2025 года в топ-10 лидеров по количеству жалоб с клиентской базой свыше 1 млн договоров микрозайма вошли: "Джой мани", "Срочноденьги", "Эйрлоанс", "Лайм-займ", "МКК УФ", МФК "Вэббанкир", "Турбозайм", "ОТП финанс", "Миг кредит", "Быстроденьги".

МКК "Озон кредит" заняла 13-ю строку ренкинга, "А Деньги" - 15-ю. МФК "Т-Финанс" находится на 18-м месте, а "Займер" занимает 20-ю позицию.

В топ-10 лидеров с клиентской базой менее 1 млн договоров попали: "Микро резерв", "Диджитал мани", "Мобикредит", "Аделаида", "МКК СД", МКК "Бриз", "Траст альянс", МКК "МД", МКК "Макро", МКК "Юпитер 6".