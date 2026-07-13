Сальдо торгового баланса РФ за январь-май выросло на 9,4%, до $59,1 млрд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2026 года выросло по сравнению с январем-маем 2025 года на 9,4% и составило $59,1 млрд (против $54 млрд годом ранее), следует из опубликованной ФТС внешнеторговой статистики.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров за пять месяцев 2026 года вырос на 8,5%, составив $177,4 млрд ($163,5 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ увеличился на 8,1%, до $118,3 млрд (с $109,5 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-мае 2026 года составил $295,7 млрд, по сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 8,3% (с $273 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-май 2026 года составил $23 млрд (снижение на 8,4%), в Азию - $141,5 млрд (рост на 14,5%), в Африку - $8,3 млрд (снижение на 10%), в Америку - $4,5 млрд (падение на 17%).

Импорт в РФ из Европы за январь-май 2026 года составил $30,3 млрд (рост на 8%), из Азии - $79,6 млрд (рост на 8,8%), из Африки - $1,9 млрд (снижение на 7,1%), из Америки - $6,5 млрд (рост на 4,3%).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-май 2026 года составил $96,1 млрд (рост на 4,3%), металлов и изделий из них - $33,2 млрд (рост на 26,0%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $18,4 млрд (рост на 20,3%), продукции химической промышленности - $14,1 млрд (рост на 6,0%), машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $9,8 млрд (снижение на 8,5%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $4,0 млрд (на 6,4% меньше), текстиля, текстильных изделий и обуви - $1,6 млрд (рост на 27,8%).

Импорт в РФ за январь-май 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $57,5 млрд (рост на 9,3%), продукции химической промышленности - $23,7 млрд (+6,8%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $18,0 млрд (+5,4%), текстиля, текстильных изделий и обуви - $8,0 млрд (+11,3%), металлов и изделий из них - $7,1 млрд (снижение на 0,5%), минеральной продукции - $2,2 млрд (рост на 40,5%).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.