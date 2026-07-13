Экспорт продукции ЛПК из РФ в январе-мае 2026 года снизился на 6,4%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Объем экспорта из РФ древесины и изделий из нее, а также целлюлозно-бумажной продукции (коды ТН ВЭД 44-49) в январе-мае 2026 года сократился на 6,4% и составил $4,0 млрд против $4,3 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Импорт продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в РФ за пять месяцев 2026 года вырос на 4,6%, составив $1,3 млрд.

Более подробной разбивки по кодам ТН ВЭД таможенная служба не приводит.

Россия в 2025 году экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $10,6 млрд, что на 4,9% больше показателя за 2024 год ($10,1 млрд). Импорт лесной продукции в прошлом году сократился на 1,6%, составив $3,2 млрд.