Поиск

Экспорт продукции ЛПК из РФ в январе-мае 2026 года снизился на 6,4%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Объем экспорта из РФ древесины и изделий из нее, а также целлюлозно-бумажной продукции (коды ТН ВЭД 44-49) в январе-мае 2026 года сократился на 6,4% и составил $4,0 млрд против $4,3 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Импорт продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в РФ за пять месяцев 2026 года вырос на 4,6%, составив $1,3 млрд.

Более подробной разбивки по кодам ТН ВЭД таможенная служба не приводит.

Россия в 2025 году экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $10,6 млрд, что на 4,9% больше показателя за 2024 год ($10,1 млрд). Импорт лесной продукции в прошлом году сократился на 1,6%, составив $3,2 млрд.

ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава VW заявил о возможности более разумных решений, чем закрытие заводов

Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"

 Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"

Нефть Brent подорожала до $79,3 за баррель

Ирак, США и Сирия планируют вновь запустить нефтепровод из Киркука в Банияс в обход Ормуза

Минэнерго подтвердило достаточность запасов топлива для АПК

Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

 Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

 Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин в РФ в июне до 6,88%

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,87%, годовая - до 6,02%

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае вырос до 4,959 трлн рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3071 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10493 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов