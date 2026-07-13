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ИНК пробурила самую протяженную в России горизонтальную скважину

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ООО "ИНК-Сервис" завершило бурение скважины с горизонтальным участком протяженностью 4,1 км на Большетирском месторождении в Иркутской области, сообщила пресс-служба "Иркутской нефтяной компании" (ИНК).

"Это является новым рекордом России для наземного бурения. Реализация проекта заняла 90 суток", - говорится в сообщении.

Согласно международной классификации сложности бурения, объекту присвоена оценка 7,1 балла, что соответствует уровню самых высокотехнологичных проектов в мире, подчеркивает пресс-служба.

"Освоение технологий сверхдлинного горизонтального бурения позволяет повысить продуктивность скважин, коэффициент извлечения запасов и оптимизировать капитальные затраты за счет сокращения числа кустовых площадок", - приводит пресс-служба слова директора по бурению "ИНК" Константина Петрухина.

По данным пресс-службы, ООО "ИНК-Сервис" за 20 лет работы построило более 1,5 тыс. скважин, пробурив почти 6,5 тыс. км породы.

"Иркутская нефтяная компания" - независимый производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири, основана в 2000 году. Компания специализируется на геологическом изучении, разведке и разработке участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).

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