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РФ в январе-мае увеличила экспорт продукции АПК на 20,3%, импорт - на 5,4%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае 2026 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $18,4 млрд, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($15,3 млрд), сообщается в материалах ФТС, размещенных на сайте ведомства.

Темпы роста замедлились: по итогам января-апреля они составляли 21,6%.

Импорт за пять месяцев вырос на 5,4%, до $18 млрд с $17,1 млрд годом ранее. Его темпы прироста также сократились с 7,4% за январь-апрель.

Как сообщалось, по итогам января-марта этого года РФ снова стала нетто-экспортером продукции АПК. Предыдущее превышение экспорта над импортом фиксировалось по итогам января-февраля 2025 года.

По данным ФТС, в 2025 году экспорт продукции АПК составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024 году ($42,6 млрд). Импорт увеличился на 15%, до $43,4 млрд с $37,7 млрд в 2024 году. В 2024 году по сравнению с 2023 годом экспорт снизился на 1,1% (с $43,1 млрд), импорт увеличился на 7% (с $35,1 млрд). В 2023 году по сравнению с 2022 годом динамика была обратной: экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются масложировая продукция, рыба и морепродукты, зерновые и зернобобовые культуры.

Президент РФ Владимир Путин поставил перед АПК задачу по увеличению экспорта к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом. По расчетам, этот показатель должен составить $55,2 млрд.

Владимир Путин ФТС
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