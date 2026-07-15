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Профицит внешней торговли Казахстана в январе-мае снизился на 24%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-мае 2026 года достиг $56,35 млрд, что на 4,3% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Экспорт вырос на 1,6% - до $30,36 млрд, импорт - на 7,7%, до $25,99 млрд. Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового баланса в январе-мае 2026 года составило $4,38 млрд, что на 24% меньше, чем годом ранее.

Основной удельный вес в казахстанском экспорте приходится на такие товары, как нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (44,6%), рафинированная медь и медные необработанные сплавы (7,6%), медные руды и концентраты (5,9%), ферросплавы (3%), пшеница и меслин (2,8%).

В структуре импорта Казахстана на долю легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств пришлось 3,1%, телефонных аппаратов - 2,7%, лекарственных средств - 2,5%, нефтяных газов и прочих газообразных углеводородов - 2,5%, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей - 2,4%.

Основными странами-партнерами Казахстана при экспорте являются Китай (19,9%), Италия (16,4%), Россия (8,8%), Турция (7,6%), Нидерланды (6,3%) и Узбекистан (5,8%).

Основными странами-партнерами Казахстана при импорте являются Россия (31,6%), Китай (28,8%), Германия (4,9%), США (4,4%), Республика Корея (2,5%) и Турция (2,2%).

В январе-мае этого года товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 11,2% - до $12,47 млрд. Экспорт в страны ЕАЭС сократился на 7,1% - до $3,55 млрд, импорт вырос на 20,6%, до $8,92 млрд. В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС наибольшую долю занимает Россия (87,3%), далее следуют Киргизия (8,2%), Белоруссия (4,1%) и Армения (0,3%).

ЕАЭС Казахстан Турция Узбекистан Китай
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