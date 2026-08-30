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Трамп заявил, что нефть Венесуэлы поможет восполнить стратегические резервы США

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в воскресенье пообещал, что поставки нефти из Венесуэлы позволят пополнить запасы Стратегического нефтяного резерва США.

"Одна из вещей, которую я собираюсь сделать с венесуэльской нефтью, это заполнить Стратегический нефтяной резерв, потому что из-за предшествующего президента Сонного Джо Байдена он фактически опустел", - написал он в соцсети Truth Social.

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Трамп отметил, что процесс заполнения хранилищ начнется скоро, и что этот "подарок от Венесуэлы народу США".

На этой неделе он объявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. Президент уточнял, что благодаря этой сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

Впоследствии издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники передавало, что США потребовалось соглашение с Венесуэлой в нефтяной сфере в связи с проблемами, вызванными длительным конфликтом с Ираном, а также приближением промежуточных выборов, намеченных на ноябрь 2026 года.

нефть Венесуэла США Дональд Трамп
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