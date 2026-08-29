Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизтоплива компаниями-производителями до 30 сентября.

Как сообщила пресс-служба кабмина, подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно.

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении.

Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало по 31 августа 2026 года.

Как сообщалось, в России в 2026 году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи объемов на АЗС.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты. На Петербургской бирже изменены условия биржевой торговли нефтепродуктами. Правительство разрешило выпуск дополнительных объемов топлива более низкого класса: евро-2, 3, 4.

С июля Россия начала импорт нефтепродуктов. Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей ДТ действует до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября работает запрет на вывоз авиакеросина из страны.

В конце июля вице-премьер Александр Новак заявлял о частичной стабилизации на топливном рынке на фоне выхода из ремонтов ряда НПЗ, но в некоторых регионах сохранялась сложная ситуация. В августе на топливном рынке начался второй этап напряжения, власти рассчитывают, что положение дел поправит возобновление работы нефтеперерабатывающих заводов после ремонтов.