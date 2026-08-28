Чистая прибыль ВЭБа в I полугодии снизилась почти вдвое, до 32,4 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ в первом полугодии 2026 года получил 32,4 млрд рублей чистой прибыли, сообщается в консолидированной отчетности госкорпорации.

За аналогичный период 2025 года чистая прибыль ВЭБа по МСФО составила 60,2 млрд рублей, таким образом, этот показатель снизился в 1,9 раза. Во втором квартале текущего года прибыль ВЭБа составила 15,8 млрд рублей против 20,3 млрд рублей во втором квартале 2025 года.

Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки за полугодие составила 113,3 млрд рублей, что сопоставимо с показателем за аналогичный период 2025 года - 111,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход ВЭБа в первом полугодии составил 104,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 1,4 раза. Рост связан с увеличением объема кредитного портфеля и опережающим ростом процентных доходов над стоимостью фондирования, пояснила госкорпорация.

ВЭБ продолжает увеличивать резервы под ожидаемые кредитные убытки: за шесть месяцев текущего года они выросли в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием 2025 года и составили на 30 июня 45,9 млрд рублей.

С учетом досоздания резервов чистый процентный доход госкорпорации в первом полугодии составил 58,4 млрд рублей - это примерно столько же, что и год назад. Чистые комиссионные доходы ВЭБа выросли до 17,7 млрд рублей с 16,4 млрд рублей годом ранее. По статье "непроцентные доходы" ВЭБ в первом полугодии отразил расход в 2,3 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года доход составлял 16,1 млрд рублей. Во втором квартале непроцентные доходы были на уровне 5,9 млрд рублей, показав в годовом выражении снижение в 1,4 раза.

Расширение периметра группы и консолидация новых компаний в первом полугодии 2026 года способствовали росту балансовых показателей ВЭБа. По сравнению с началом года активы группы увеличились на 21,9% и по состоянию на 30 июня достигли 9,156 трлн рублей. Основной рост произошел по статьям чистые инвестиции в лизинг (+570,6 млрд рублей), основные средства и активы в форме права пользования (+396,1 млрд рублей) и прочие нефинансовые активы (+306,9 млрд рублей).

В начале июня стало известно, что ВЭБ получил в прямое распоряжение 63,68% АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), которыми до этого владел Минтранс, также госкорпорации были переданы в доверительное управление акции ГТЛК, принадлежащие Минфину (30,2%).

С начала года кредиты клиентам выросли на 5,9% и составили 3,78 трлн руб., гарантийный портфель практически не изменился и на 30 июня был на уровне 2,509 трлн рублей. Обязательства группы увеличились на 22,9% и на конец полугодия составили 7,89 трлн рублей. В том числе на 44,3% вырос объем привлеченных средств банков, на 29,5% - объем выпущенных долговых ценных бумаг.

Капитал группы ВЭБа за первое полугодие 2026 года вырос на 16,3% и на конец июня был равен 1,266 трлн руб. Коэффициент достаточности капитала составил 13,7% против 16,9% на 31 декабря 2025 года (минимально допустимый уровень коэффициента - 10%). Также ВЭБ в последние годы раскрывает в отчетности значение относительно нового показателя финансовой устойчивости госкорпорации - коэффициента финансового рычага, на 30 июня он был равен 5,6% при минимально допустимом уровне в 2,5%. Этот показатель был введен для ВЭБа распоряжением правительства в августе 2021 года.

В результате включения АО "ГТЛК" в группу "ВЭБ.РФ" в первом полугодии 2026 года суммарный объем бизнеса группы институтов развития практически достиг 12 трлн рублей, отметил первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко, комментируя отчетность. Он напомнил, что ВЭБ продолжает активную работу по ключевым стратегическим направлениям, среди которых - технологическое лидерство, развитие инфраструктуры, экспорт, рост экономики городов.