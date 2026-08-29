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Рубио заявил, что нефтяная сделка с США принесет Венесуэле $100 млрд инвестиций

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Венесуэла получит почти $100 млрд частных инвестиций и новые рабочие места благодаря заключенной с Вашингтоном нефтяной сделке.

"Для народа Венесуэлы эта сделка принесет почти $100 млрд частных инвестиций, тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, и будет способствовать восстановлению венесуэльской экономики", - написал Рубио в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой.

Трамп уточнил, что благодаря этой сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

США Марко Рубио Венесуэла нефть инвестиции
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