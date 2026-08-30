Турция не получала от США предложений на тему разрыва экономических связей с Ираном

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США после объявления операции "Экономический изгой" по исключению Ирана из международной торговли так и не предоставили Турции указания на тему разрыва коммерческих связей с Тегераном, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"На этой неделе власти стран, традиционно имеющих крепкие экономические связи с Ираном, услышали от США немного. По словам лиц, которые в курсе этой темы, Турция не получала каких-либо официальных ориентиров на тему ограничений и того, как их применять к Ирану", - информирует агентство.

Однако власти полагают, что у них хватит времени на обсуждение сопутствующих вопросов после получения уведомления от США.

Вместе с тем, напоминает агентство, ранее в ОАЭ пообещали свернуть финансовое взаимодействие с Тегераном, однако, по-видимому, часть транспортных и банковских связей остались нетронутыми. В МИД Пакистана в свою очередь объявили, что не обязаны следовать односторонним санкциям. В Китае новые требования США отвергли.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, коммерческие авиарейсы продолжались между Ираном и Турцией, ОАЭ, РФ, КНР, Таиландом и Азербайджаном.

Во вторник, 25 августа, министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Вашингтон будет готов вводить вторичные санкции против сторон, проводящих некоторые торговые операции с Ираном. По его словам, США сообщат другим странам, сколько им отводится времени, чтобы завершить те или иные взаимодействия с Тегераном.

Бессент отмечал, что США ведут кулуарные переговоры с другими сторонами с целью убедить их согласиться на инициативу Вашингтона.