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Сечин заявил, что "Роснефть" обеспечивает потребности внутреннего рынка в топливе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" обеспечивает потребности внутреннего рынка в топливе, учитывая ограничения, связанные с поддержанием нефтеперерабатывающих мощностей, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

"Отпуск топлива при этом осуществлялся по стабильным ценам, что обеспечивает значимый вклад в сдерживание инфляции", - приводит компания его слова.

Кроме того, он отметил, что в отчетном периоде компания продолжила реализацию основных инвестиционных проектов, ключевым из которых является "Восток Ойл".

В первом полугодии по проекту "Восток Ойла" компания продолжила реализацию программы геологоразведки и опытно-промышленную разработку Пайяхского и Ичемминского месторождений. Так, проходка в эксплуатационном бурении превысила 44 тыс. м, закончены бурением 10 эксплуатационных скважин. По результатам испытания скважины на Пайяхском месторождении получен фонтанирующий приток нефти с дебитом более 130 т/сут.

В рамках подготовки к технологическому запуску в 2026 году по состоянию на конец июня завершаются работы по укладке магистрального нефтепровода, завершены работы по очистке, калибровке и пневматическим испытаниям трубопроводной системы, выполняется внутритрубная диагностика, в конце июля началось поэтапное заполнение нефтью. Также обеспечена строительная готовность к приемке судов на двух грузовых причалах и причале для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север". В высокой степени готовности находится строительство первого нефтеналивного причала, на втором причале продолжаются работы по отсыпке и строительству технологических конструкций. На площадочных объектах ведутся завершающие этапы строительства для запуска системы внешнего транспорта проекта "Восток Ойл".

Роснефть Игорь Сечин РФ топливо
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Сечин заявил, что "Роснефть" обеспечивает потребности внутреннего рынка в топливе

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