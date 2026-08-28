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Отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" за II квартал ожидаемо снизилось до 1,82 с 1,91

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" за второй квартал 2026 года снизилось до 1,82 с 1,91, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" для этого показателя был 1,83.

Величина чистого долга группы "Газпром" (с учетом депозитов) на конец квартала составила 6,055 трлн рублей (консенсус был 5,9 трлн рублей) по сравнению с 5,823 трлн рублей на конец марта 2026 года.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил: "Коэффициент долговой нагрузки "Чистый долг (скорректированный)/EBITDA" составил 1,81, продолжив снижение с 2,07 по итогам 2025 года и 1,91 на конец I квартала 2026 года".

Комфортным для компании считается диапазон долговой нагрузки до 2,5х. Согласно дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя "чистый долг"/EBITDA) превысит уровень в 2,5.

Газпром Фамил Садыгов
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