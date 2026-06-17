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Индия в апреле сократила импорт СПГ на 11% и ищет на спотовом рынке замену катарскому газу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Индия в апреле 2026 года импортировала 1,861 млн тонн сжиженного природного газа, что на 11% меньше, чем за тот же месяц 2025 года (2,097 млн тонн), сообщает министерство торговли и промышленности.

Вследствие географического расположения Индия традиционно много газа получала с Ближнего Востока, поставки откуда сократились из-за военных действий. В апреле полностью прекратился импорт из Катара и объединенный Арабских Эмиратов. В два раза нарастил поставки Оман (до 407 тыс. тонн), который находится за пределами перекрытого Ормузского пролива.

Теперь крупнейшими поставщиками СПГ в Индию стали Нигерия - 547 тыс. тонн, или 29% поставок, Оман (22%), США (19%) и Ангола (15%). По одной партии СПГ пришло в страну из Австралии, Индонезии, Конго и Камеруна.

Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации у "Газпрома" Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется другим адресатам.

По итогам 2025 года Индия занимает пятое место в мире по объему импорта СПГ, следуя за Китаем, Японией, Южной Кореей и Францией. Сейчас в республике работают семь приемных терминалов общей мощностью 48 млн тонн в год.

Индия Катар СПГ
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