Предприятия в III квартале ждут сохранения инвестактивности вблизи текущих уровней

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционная активность, по оценкам компаний, во втором квартале 2026 года сдержанно увеличивалась после снижения в первом квартале, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий. Баланс ожиданий компаний на третий квартал предполагает сохранение инвестиционной активности вблизи текущих уровней.

Оценки инвестиционной активности улучшились в большинстве отраслей. Исключением стали строительная отрасль, оптовая и розничная торговля, где оценки снизились. Среди факторов, сдерживающих инвестиционную активность, вновь возросло влияние неопределенности экономической ситуации (это отметили 26,3% респондентов). На втором и третьем местах - нехватка собственных средств для финансирования инвестиций (25,9%) и недостаточный спрос на продукцию предприятий (19,2%) при снижении их ограничивающего влияния. Стоимость кредитных средств остается на четвертом месте в перечне сдерживающих факторов.

Ожидания инвестиционной активности на третий квартал предполагают незначительное уменьшение инвестиций или их неизменность по сравнению со вторым кварталом. О снижении инвестиций сообщили предприятия добычи полезных ископаемых, строительства, торговли, а также сферы услуг. Предприятия остальных отраслей ожидают на третий квартал рост инвестиций.

Загрузка производственных мощностей во втором квартале снизилась до 76,9% (в первом квартале была на уровне 77,6%) и оставалась выше значений 2017-2019 годов. Динамика загрузки по отраслям была разнонаправленной, отмечается в комментарии. У большинства отраслей она снизилась или не изменилась, ее заметное уменьшение отмечалось в добыче полезных ископаемых. Уровень загрузки мощностей в обработке, строительстве, а также в транспортировке и хранении превысил значения 2017-2019 годов.

Хотя обеспеченность кадрами во втором квартале текущего года продолжила постепенно улучшаться, баланс ответов остается "весьма отрицательным". "У существенного круга компаний сохраняется недоукомплектованность кадрами. При этом планы по найму, при сохранении положительного баланса ответов, наиболее сдержанные за 6 лет", - отмечается в комментарии.