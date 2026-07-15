Рубль на "Мосбирже" чуть подорожал к юаню на фоне дорогой нефти

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Курс юаня на "Московской бирже" растерял рост первой половины торгов и перешел к снижению, рубль подорожал на фоне дорогой нефти.

К 19:00 юань подешевел на 3,25 копейки, до 11,44 рубля.

Банк России повысил официальный курс доллара с 16 июля на 46,56 копейки, до 77,9568 рубля, и увеличил курс евро на 38,38 копейки, до 88,9097 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль в среду слегка подрос в паре с юанем, скорректировавшись вверх после снижения значительную часть торгов. До этого рубль также опускался к юаню на протяжении четырех сессий подряд, несмотря на возобновление активного роста цен на нефть из-за очередного перехода конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу. Полагаем, что снижение рубля было связано с локальным всплеском спроса на валюту со стороны одного или нескольких крупных игроков. Дополнительное давление на него могли оказать и вчерашние сообщения, что Конгресс США обсуждает очередной пакет антироссийских санкций, в который вновь могут быть включены крупные российские банки и другие институты российской финансовой системы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Нефть дешевеет вечером в среду после выхода данных о запасах в США, которые снизились не так сильно, как ожидалось.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,65%, до $84,17 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,59% до $78,87 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей - до 409,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Товарные запасы бензина за неделю уменьшились на 1,533 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,556 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 800 тысяч баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 430 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 33 базисных пункта - до 14,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду подросла на 2 базисных пункта, до 14,27% годовых, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 14,47% и 15,26% годовых.