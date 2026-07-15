Поиск

Рубль на "Мосбирже" чуть подорожал к юаню на фоне дорогой нефти

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Курс юаня на "Московской бирже" растерял рост первой половины торгов и перешел к снижению, рубль подорожал на фоне дорогой нефти.

К 19:00 юань подешевел на 3,25 копейки, до 11,44 рубля.

Банк России повысил официальный курс доллара с 16 июля на 46,56 копейки, до 77,9568 рубля, и увеличил курс евро на 38,38 копейки, до 88,9097 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль в среду слегка подрос в паре с юанем, скорректировавшись вверх после снижения значительную часть торгов. До этого рубль также опускался к юаню на протяжении четырех сессий подряд, несмотря на возобновление активного роста цен на нефть из-за очередного перехода конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу. Полагаем, что снижение рубля было связано с локальным всплеском спроса на валюту со стороны одного или нескольких крупных игроков. Дополнительное давление на него могли оказать и вчерашние сообщения, что Конгресс США обсуждает очередной пакет антироссийских санкций, в который вновь могут быть включены крупные российские банки и другие институты российской финансовой системы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Нефть дешевеет вечером в среду после выхода данных о запасах в США, которые снизились не так сильно, как ожидалось.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,65%, до $84,17 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,59% до $78,87 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей - до 409,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Товарные запасы бензина за неделю уменьшились на 1,533 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,556 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 800 тысяч баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 430 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 33 базисных пункта - до 14,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду подросла на 2 базисных пункта, до 14,27% годовых, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 14,47% и 15,26% годовых.

Brent WTI Банк России США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

МВФ отметил сокращение возможностей мировой экономики по смягчению нефтяного шока

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17%, годовая - 5,62%

Туроператоры ждут подорожания авиабилетов за рубеж к осени

Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после пяти месяцев снижения подряд

Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

 Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

Мошковича обвинили в подкупе бывшего вице-губернатора Тамбовской области

Баффет отметил усложнение поиска возможностей для долгосрочного инвестирования в акции
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10536 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов