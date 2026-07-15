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В России овощи и фрукты за неделю подешевели на 1%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В России с 7 по 13 июля цены на плодоовощную продукцию снизились на 1%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей, когда овощи и фрукты подешевели на 0,4%, снижение цен ускорилось.

На прошлой неделе, в частности, подешевели: огурцы - на 6,3%, помидоры - на 3,7%, бананы - на 0,4%, репчатый лук - на 0,3% и картофель - на 0,1%.

При этом подорожали столовая свекла (на 1,5%), морковь (плюс 0,5%) и яблоки (плюс 0,3%.)

С начала года цены на капусту выросли на 61,9%, морковь - на 59%, картофель - 56,6%, лук - 46,85%, свеклу - в 47,4%, яблоки - на 9,3%.

Цены на огурцы в настоящее время на 42,2% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 7,1%.

В 2025 году фрукты и овощи подешевели на 8,8%.

Росстат
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