Падения прибыли в 2026 году ждут 44% российских предприятий

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ожидания российских предприятий по динамике прибыли в 2026 году достаточно пессимистичны, однако планов существенного сокращения персонала у них нет, показал опрос, проведенный Банком России.

По итогам 2026 года 44% предприятий ожидают, что их прибыль снизится к 2025 году, говорится в докладе ЦБ о региональной экономике. Примерно 30% участников опроса ждут, что прибыль не изменится, а примерно 25% прогнозируют рост (из них больше половины ждут скромного увеличения - в пределах 5%).

Основные факторы, сдерживающие рост прибыли - увеличение стоимости сырья и комплектующих, затрат на логистику, а также снижение спроса.

Более половины предприятий на конец первого полугодия не пересматривали свои планы по чистой прибыли, треть - скорректировали их в сторону снижения.

Несмотря на сдержанные планы по динамике чистой прибыли, большинство компаний до конца года не планируют значительно менять численность персонала, отмечает ЦБ. О планах по сокращению преимущественно сообщали организации, чья чистая прибыль снизилась.

Две трети предприятий планируют повышать уровень зарплат сотрудников в текущем году, что отражает их стремление сохранить персонал, сказано в обзоре.

По мере уменьшения инфляционного давления и замедления роста операционных расходов динамика финансовых результатов будет улучшаться как за счет повышения операционной прибыли, так и за счет дальнейшего снижения процентных расходов тех предприятий, которые имеют значительный объем долгового финансирования, отмечается в документе.

В 2025 году, по данным Росстата, российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 27,07 трлн рублей, что на 3,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года. Прибыль прибыльных организаций снизилась на 1,3%, до 35,97 трлн рублей. В январе-апреле текущего года динамика этих показателей составила соответственно минус 10,3% и минус 11,1%.