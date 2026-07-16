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Рынки акций Европы в основном снизились в среду, но сводный индекс вырос

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов в среду, при этом сводный индекс закрылся в плюсе.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,1% и завершил сессию на отметке 642,71 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,13%, германский DAX - 0,59%, итальянский FTSE MIB - 0,85%, испанский IBEX 35 - 0,42%. Французский CAC 40 прибавил 0,19%.

Давление на рынки оказывал новый виток напряженности на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться ударами с применением ракет и беспилотников.

Возможности мировой экономики для смягчения негативного эффекта от сокращения поставок энергоносителей через Ормузский пролив в связи с возобновлением боевых действий уменьшаются, отметил в среду Международный валютный фонд. При этом нефтяные котировки развернулись в минус, снизившись после выхода официальных данных о запасах нефти в США, которые сократились за неделю меньше, чем ожидалось. На этом фоне нефтяные гиганты потеряли в рыночной стоимости: BP plc - 1,7%, Shell - 0,6%, TotalEnergies - 0,8%, Equinor - 0,5%.

Акции ASML Holding NV подешевели на 0,4%, хотя ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов во втором квартале нарастил чистую прибыль и выручку, а также улучшил годовой прогноз для последнего показателя.

Капитализация других компаний полупроводникового сектора также уменьшилась, включая BE Semiconductor (на 3%), STMicroelectronics (на 4%), ASM International (на 0,5%) и Infineon (на 6,3%).

Лидером роста в сводном европейском индексе стали акции датской Zealand Pharma (+6,7%).

Бумаги швейцарского производителя ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA подорожали чуть менее чем на 6,7%. Компания повысила выручку на 17% в минувшем финквартале, показатель превысил прогнозы рынка, причем рост доходов был зафиксирован во всех регионах присутствия.

Рыночная стоимость других производителей товаров класса "люкс" также увеличилась, в том числе Kering - на 3,6%, LVMH - на 2%, Hermes - на 2,4%.

Самое активное снижение в Stoxx Europe 600 продемонстрировали бумаги шведского оператора различных сетей супермаркетов Axfood, которые упали на 14,9%. Компания отчиталась о худшей, чем ожидалось выручке за прошлый квартал.

На торгах во Франкфурте акции BASF, Bayer и Commerzbank подешевели более чем на 2%, тогда как капитализация автоконцерна Volkswagen и поставщика стройматериалов Heidelberg Materials выросла на 3,5%.

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