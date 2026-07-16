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Арбитраж UNCITRAL запретил властям Казахстана принудительное взыскание штрафа с оператора Кашагана

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Арбитраж UNCITRAL принял обеспечительный приказ, запрещающий властям Казахстана принимать меры принудительного взыскания штрафа в 2,3 трлн тенге в отношении оператора месторождения Кашаган до принятия арбитражного решения, заявили в North Caspian Operating Company (NCOC, оператор месторождения).

"NCOC и подрядные компании отвергают штраф и обвинения в обоснование штрафа и опротестовывают их всеми доступными средствами, включая не только арбитраж ICSID, но также арбитраж UNCITRAL. Более того, в ходе разбирательств UNCITRAL арбитражный трибунал принял обеспечительный приказ, запрещающий Республике принимать какие-либо меры принудительного взыскания штрафа до принятия арбитражного решения", - говорится в заявлении NCOC.

"Мы надеемся, что Республика с уважением будет соблюдать целостность этих арбитражных разбирательств, в том числе исполнение обеспечительного приказа в инициированных ею разбирательствах", - добавили в консорциуме.

Ранее вице-министр юстиции Казахстана Даниель Ваисов заявил, что консорциум NCOC должен в срок до 20 июля текущего года выплатить экологический штраф в размере 2,3 трлн тенге, в противном случае в отношении компании будут применяться меры принудительного взыскания.

Власти Казахстана и NCOC несколько лет вели судебные разбирательства по поводу выявленных экологами в 2022 году нарушений на Кашагане.

Проведенная тогда проверка показала, что NCOC осуществил сверхнормативное размещение серы в объеме более 1,2 млн тонн. Экологи также заявляли, что NCOC не в полном объеме исполняла план мероприятий по охране окружающей среды: сточные воды сбрасывались в пруд-испаритель без соответствующей очистки, неочищенный газ сжигался на факелах без экологического разрешения.

NCOC обращался в казахстанские суды, чтобы оспорить итоги проверки, по которой был наложен штраф в размере 2,3 трлн тенге, однако суды нескольких инстанций, в том числе Верховный суд, иски оператора Кашагана отклоняли.

В феврале 2026 года Казахстан получил уведомление от международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) о том, что подрядные компании оператора Кашагана запросили арбитражное разбирательство. По данным Минюста Казахстана, место рассмотрения арбитража - город Вашингтон. До конца июля текущего года будет сформирован состав арбитров.

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Официальный курс тенге на 16 июля - 469,71 тенге за $1.

Казахстан Кашаган
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