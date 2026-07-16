При ЦБ Узбекистана создали совет по исламским финансам

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - При Центробанке Узбекистана создан совет по исламским финансам для координации деятельности банков, микрофинансовых организаций, агентства по гарантированию депозитов и других организаций, работающих по принципам исламского права, сообщил ЦБ.

В совет вошли пять человек - четыре специалиста по исламскому праву и один технический эксперт.

"В задачи совета входят подготовка национальных стандартов исламского финансирования с учетом международных требований и национальной практики, разработка рекомендаций по вопросам регулирования и надзора, консультирование банков и микрофинансовых организаций, а также участие от имени ЦБ в деятельности международной организации Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), разрабатывающей стандарты в сфере исламских финансов", - говорится в сообщении.

Совет ежегодно будет представлять правлению Центробанка отчет о своей деятельности.

В Узбекистане в апреле 2022 года был подписан закон, разрешивший микрофинансовым организациям оказывать услуги в сфере исламских финансов. ЦБ со своей стороны утвердил положение, регулирующее предоставление таких услуг, включая операции мудараба, мурабаха, мушарака, иджара и салам.

В октябре 2025 года заместитель председателя Центрального банка Аброрходжа Турдалиев заявлял, что к 2030 году в стране ожидается открытие десяти исламских банков, тогда как три государственных банка создадут "исламские окна". На совещании у президента Узбекистана в марте 2026 года также сообщалось о планах открыть "исламское окно" как минимум в одном коммерческом банке и создать два банка, полностью работающих по принципам исламского банкинга.

В Узбекистане в июне 2026 года вступил в силу закон, регулирующий применение исламского банкинга, который определяет виды исламских финансовых операций, требования к лицензированию банков и особенности их налогообложения.