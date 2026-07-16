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Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии сократил чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-июне 2026 года снизил чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 16,6 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка в июне 2026 года составила 2 млрд рублей, что на 17,4% больше прибыли июня 2025 года.

Рентабельность капитала (ROE) в I полугодии равнялась 15,5% (годом ранее - 26,6%), в июне - 11,4% (9,9%).

Банк отмечает, что из-за особенностей учета налога на прибыль при анализе финансовых результатов по РСБУ следует ориентироваться на динамику прибыли до уплаты налога. Этот показатель в I полугодии 2026 года составил 21,2 млрд рублей (снижение в 1,6 раза по сравнению с результатом за аналогичный период 2025 года), в июне - 2,7 млрд рублей (рост на 2,2%).

Чистый процентный доход за шесть месяцев текущего года сократился на 10,9% - до 34,6 млрд рублей, в июне - на 6,3%, до 5,8 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 2,6% - до 5,9 млрд рублей, в прошлом месяце - на 6,2%, до 1,1 млрд рублей.

Банк в январе-июне 2026 года увеличил операционные расходы на 29,2% - до 15,3 млрд рублей, в июне - на 14,4%, до 2,8 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 34,9% и 36,5% соответственно. Расходы на резервы по кредитам за шесть месяцев составили 7,1 млрд рублей (в июне - 2,1 млрд рублей), стоимость риска - 1,5% (2,7%).

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 июля текущего года составил 992 млрд рублей, увеличившись на 5,8% по сравнению с 1 января 2026 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 5,9% - до 779,7 млрд рублей, розничный - на 5,3%, до 212,4 млрд рублей.

"Первое полугодие 2026 года было непростым для банковского сектора и экономики в целом, однако нам удалось завершить его в рамках нашего плана. Мы нарастили кредитный портфель и показали хорошую рентабельность капитала", - приводятся в сообщении слова председателя правления банка "Санкт-Петербург" Александра Савельева.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась до 1,2% против 1,6% на начало года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 июня достиг 219,7% (182,7% на 1 января).

Средства клиентов в январе-июне выросли на 2,7% - до 898 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов уменьшились с начала года на 4,8% - до 348,1 млрд рублей, розничных клиентов - увеличились на 8,1%, до 549,8 млрд рублей.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 июля 2026 года составил 195,5 млрд рублей, снизившись с начала года на 3,4%. Основной капитал сократился на 8,1% - до 175 млрд рублей. Норматив достаточности основного капитала на 1 июля равнялся 17,3% (19,7% на 1 января 2026 года), собственного капитала - 19,3% (20,9%).

"В июне 2026 года на динамику капитала банка и нормативы достаточности капитала на 1 июля 2026 года оказало влияние завершение процедуры выкупа 9 млн обыкновенных акций на сумму 3,1 млрд рублей. При этом достаточность основного капитала продолжает существенно превышать минимальный уровень "не менее 12%", установленный в стратегии банка", - говорится в сообщении.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам I квартала 2026 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
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