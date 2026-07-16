Банк "Санкт-Петербург" рассмотрит вопрос о дивидендах в 50% от чистой прибыли по МСФО за I полугодие 2026 г.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" планирует рассмотреть вопрос о направлении на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам I полугодия 2026 года, говорится в сообщении кредитной организации.

"Подтверждая свою предсказуемость и стремление возвращать капитал нашим акционерам, мы намерены в ближайшее время рассмотреть вопрос о направлении на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 1 полугодия 2026 года", - приводятся в сообщении слова председателя правления банка "Санкт-Петербург" Александра Савельева.

Согласно календарю инвестора, банк планирует опубликовать финотчетность по МСФО за I полугодие 2026 года 21 августа.

Как сообщалось, в апреле акционеры банка "Санкт-Петербург" на годовом собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2025 год в размере 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, совокупный размер выплат за год составит 42,84 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф" (50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год).

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2025 года из расчета 16,61 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную (на выплату направил 7,4 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

За 2024 год банк "Санкт-Петербург", с учетом промежуточных дивидендов, начислил по 56,98 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф". Всего на дивиденды банк направил 25,4 млрд рублей.

В 2025 году чистая прибыль финучреждения по МСФО сократилась на 25,5% к показателю 2024 года - до 37,8 млрд рублей.

В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Банк "Санкт-Петербург" по итогам I квартала 2026 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".