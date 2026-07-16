Поиск

Банк "Санкт-Петербург" рассмотрит вопрос о дивидендах в 50% от чистой прибыли по МСФО за I полугодие 2026 г.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" планирует рассмотреть вопрос о направлении на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам I полугодия 2026 года, говорится в сообщении кредитной организации.

"Подтверждая свою предсказуемость и стремление возвращать капитал нашим акционерам, мы намерены в ближайшее время рассмотреть вопрос о направлении на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 1 полугодия 2026 года", - приводятся в сообщении слова председателя правления банка "Санкт-Петербург" Александра Савельева.

Согласно календарю инвестора, банк планирует опубликовать финотчетность по МСФО за I полугодие 2026 года 21 августа.

Как сообщалось, в апреле акционеры банка "Санкт-Петербург" на годовом собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2025 год в размере 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, совокупный размер выплат за год составит 42,84 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф" (50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год).

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2025 года из расчета 16,61 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную (на выплату направил 7,4 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

За 2024 год банк "Санкт-Петербург", с учетом промежуточных дивидендов, начислил по 56,98 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф". Всего на дивиденды банк направил 25,4 млрд рублей.

В 2025 году чистая прибыль финучреждения по МСФО сократилась на 25,5% к показателю 2024 года - до 37,8 млрд рублей.

В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Банк "Санкт-Петербург" по итогам I квартала 2026 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство предложило год выплачивать демпфер по средним дистиллятам

TSMC во II квартале увеличила чистую прибыль на 77%, лучше прогноза

Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

 Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

МВФ отметил сокращение возможностей мировой экономики по смягчению нефтяного шока

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17%, годовая - 5,62%

Туроператоры ждут подорожания авиабилетов за рубеж к осени

Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после пяти месяцев снижения подряд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10552 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3162 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов