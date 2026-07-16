В Узбекистане главный акционер InfinBank хочет купить 50% мобильного оператора Perfectum

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Предприниматель Фарход Маматджанов планирует приобрести 50% долей ООО Rubicon Wireless Communication (оказывает услуги мобильной связи в Узбекистане под торговой маркой Perfectum), сообщила пресс-служба Комитета по конкуренции Узбекистана по рассмотрении его заявления.

"По результатам анализа, проведенного специальной комиссией комитета, было сделано заключение о том, что данная сделка не окажет негативного влияния на конкурентную среду на этом рынке, и было принято решение об удовлетворении заявления и даче согласия на сделку", - отмечается в сообщении.

По данным узбекских СМИ, в августе 2024 года основатель текстильной компании UzTex Group и главный акционер InfinBank Маматджанов анонсировал запуск нового мобильного оператора на базе приватизированного Rubicon Wireless Communication. Проект реализуется в партнерстве с британским телекоммуникационным гигантом Vodafone и предполагает внедрение сети связи стандарта 5G Standalone. Технологическим партнером и поставщиком оборудования для развертывания инфраструктуры выступает финская Nokia.

Стоимость проекта оценивается в 250 млн евро. Из этой суммы 100 млн евро планируется привлечь за счет средств Экспортного агентства Финляндии и Узпромстройбанка. Оставшуюся часть в размере 150 млн евро в развитие инфраструктуры направят инициаторы проекта.

В марте 2024 года стало известно, что мобильный оператор Perfectum, 65% которого ранее принадлежало государству, полностью перешел к новому владельцу. Юридическое лицо оператора - ООО Rubicon Wireless Communication - стало на 100% принадлежать предпринимателю Абдумалику Иминову. Сейчас Иминову принадлежит 50% компании, иностранному предприятию IMC-Capital (которое в свою очередь подконтрольно зарегистрированной в ОАЭ Berill Holding Company Limited) - 37,5%, Камрону Акбарову - 12,5%.

Rubicon Wireless Communication основана в 1995 году. По различным оценкам, доля компании на рынке мобильной связи Узбекистана оценивается примерно в 5%.