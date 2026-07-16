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ЦБ будет раскрывать данные о структуре собственности финорганизаций в обезличенном виде с 2027 года

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ЦБ с 1 января 2027 года вернется к практике публикации сведений о структуре собственности финансовых организаций, но теперь эта информация будет раскрываться через набор критериев в обезличенном виде, соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.

Такой подход позволит рынку получать необходимую информацию, но при этом не увеличивать санкционные риски для его участников, отмечает ЦБ.

Обновленный формат будет касаться раскрытия сведений о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых организациях и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях.

Раскрытие будет происходить по 14 критериям: планируется публиковать перечень фактов, характеризующих участников структуры собственности, сведения о том, направлены ли предписания из-за их неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения, и так далее. Возможные варианты ответов по критериям: "да", "нет" или "неприменимо". Таким образом, у каждого участника рынка сформируется свой уникальный набор характеризующих его ответов, который и будет публиковаться, говорится в сообщении регулятора.

Дополнительная нагрузка на участников рынка не предполагается, поскольку формирование структуры в обезличенном виде регулятор будет осуществлять самостоятельно с учетом позиции финансовой организации. Предлагаемый указанием Банка России формат раскрытия информации обсуждался и был поддержан участниками финансового рынка.

Проект указания для публичного обсуждения был опубликован в феврале 2026 года. Предварительно ЦБ летом провел опрос, в котором приняло участие более 400 организаций, а также обсудили изменения с рынком, сообщала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Банк России в 2022 году дал право банкам и другим финансовым организациям не раскрывать информацию, чувствительную к санкционным рискам, включая данные о структуре собственности и сведения о руководителях. Тяжельникова отмечала, что речь не шла о запрете раскрытия информации. Есть организации, которые продолжают публиковать ее и сейчас, но их немного: структуру собственности раскрывают только 3 банка (менее 1% от общего числа). Среди микрофинансовых компаний информацию продолжают раскрывать 28%, управляющих компаний - 12%, страховщиков - 8%, НПФ - 6%.

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