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Инвестпрограмма "Росатома" в 2026 году оценивается в более 900 млрд рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ГК "Росатом" в 2026 году оценивается в более 900 млрд рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на Дне директора для работников центрального аппарата.

"В текущих условиях "Росатом" сохраняет значительный объем инвестиционной программы. Мы сразу отказались от ряда проектов или сдвинули сроки их реализации на более поздний срок, руководствуясь несколькими критериями, главный из которых - эффективность в горизонте до 2030 г., то есть больше прибыли и выручки на рубль инвестиций. И, конечно, не в ущерб выполнению государственных задач", - приводит слова Лихачева корпоративное издание "Страна Росатом".

Инвестиции "Росатома" в 2025 г. составили 1,66 трлн руб., докладывал Лихачев премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в январе. По итогам 2024 г. инвестпрограмма составляла 1,456 трлн руб., сообщала компания.

"Сейчас основной вопрос - приоритетность и скорость реализации критически важных проектов. Как следствие, важно сбалансировать бюджет корпорации без учета дополнительной государственной поддержки - более того, со сниженной поддержкой", - говорил в 2025 г. замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Илья Ребров.

Ребров тогда отмечал, что в части внутренних ресурсов на 2025-2030 гг. плановый прирост EBITDA "Росатома" составляет 1,2 трлн руб., а рост потребности в инвестициях - 4,5 трлн руб.

"Для 2025 г. картина еще более удручающая: заявки от предприятий на инвестиции в четыре раза превышали возможности источников финансирования", - говорил топ-менеджер.

Алексей Лихачев Росатом
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