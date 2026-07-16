"Росатом" прогнозирует выручку-2026 в открытой части почти в 3,4 трлн рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" рассчитывает получить выручку в 2026 году в открытой части в размере почти 3,4 трлн рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на Дне директора для работников центрального аппарата.

"Наращиваем выручку по новым продуктам - рассчитываем на 1,6 трлн рублей по итогам года. При этом зарубежная выручка выше целевых значений на этот год", - цитирует его издание "Страна Росатом".

"Росатом" также намерен перевыполнить госзадание по выработке электроэнергии в 2026 году в размере не менее 214 млрд кВт.ч

"Мы видим, что у нас есть возможность заметно перевыполнить этот показатель за счет дополнительной выработки нового блока на Курской АЭС, сокращения ремонтов и общего повышения эффективности работы станций", - сказал Лихачев.

По итогам 2028 года госкорпорация рассчитывает достичь выручки в открытой части 4 трлн рублей, по новым продуктам - до 2,2 трлн рублей, поделился прогнозами Лихачев.

В 2025 году выручка "Росатома" выросла на 7,9%, до 3,33 трлн рублей, зарубежная выручка снизилась на 4,1%, до $17,24 млрд. Портфель зарубежных заказов оценивался в $206,2 млрд, сообщала госкорпорация.