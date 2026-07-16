Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Компании сферы энергетической инфраструктуры активно привлекают средства за счет IPO в этом году, пользуясь интересом инвесторов к активам, которые они считают перспективными в условиях бума в развитии энергоемких дата-центров для ИИ-разработок, пишет газета Financial Times.

Согласно данным Dealogic, совокупный объем IPO компаний этой отрасли в первом полугодии 2026 года достиг $12,6 млрд. Это максимум для полугодия с момента пика "пузыря" доткомов в конце 1999 года и рекорд именно для первого полугодия.

Объем размещений превышает общий показатель за весь 2025 год, когда компании сектора провели IPO в общей сложности на $4,3 млрд.

Необходимость обеспечения доступа к огромным объемам энергии для работы дата-центров становится серьезной проблемой для ИИ-отрасли, пишет FT.

"Сначала инвесторы покупали акции таких связанных с ИИ компаний, как Nvidia. Затем они задумались о том, что для работы чипов нужны энергоресурсы, - отмечает аналитик по сектору ВИЭ в RBC Крис Дендринос. - Это стало мощным стимулом для интереса к компаниям сферы энергоинфраструктуры".

Типичный дата-центр, ориентированный на ИИ, потребляет ежегодно 876 тыс. мегаватт-часов электроэнергии, что сопоставимо с годовым потреблением домохозяйствами таких городов, как например, Глазго или Солт-Лейк-Сити.

Согласно прогнозу консалтинговой компании ICF, спрос на электроэнергию в США в период с 2026 по 2035 год вырастет на 39%, главным образом, за счет увеличения потребления со стороны дата-центров.

В числе компаний сектора, разместивших акции на IPO в первом полугодии, - американская Forgent Power Solutions, выпускающая электрораспределительное оборудование, используемое в дата-центрах. Она привлекла $1,7 млрд в ходе феврале.

Германский производитель газовых двигателей Innio, разместил акции на $2,8 млрд в июне. Его технологии и продукция используются центрами обработки данных непосредственно на собственных площадках для обхода перегруженных электросетей.