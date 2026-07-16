Поиск

Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума

Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Компании сферы энергетической инфраструктуры активно привлекают средства за счет IPO в этом году, пользуясь интересом инвесторов к активам, которые они считают перспективными в условиях бума в развитии энергоемких дата-центров для ИИ-разработок, пишет газета Financial Times.

Согласно данным Dealogic, совокупный объем IPO компаний этой отрасли в первом полугодии 2026 года достиг $12,6 млрд. Это максимум для полугодия с момента пика "пузыря" доткомов в конце 1999 года и рекорд именно для первого полугодия.

Объем размещений превышает общий показатель за весь 2025 год, когда компании сектора провели IPO в общей сложности на $4,3 млрд.

Необходимость обеспечения доступа к огромным объемам энергии для работы дата-центров становится серьезной проблемой для ИИ-отрасли, пишет FT.

"Сначала инвесторы покупали акции таких связанных с ИИ компаний, как Nvidia. Затем они задумались о том, что для работы чипов нужны энергоресурсы, - отмечает аналитик по сектору ВИЭ в RBC Крис Дендринос. - Это стало мощным стимулом для интереса к компаниям сферы энергоинфраструктуры".

Типичный дата-центр, ориентированный на ИИ, потребляет ежегодно 876 тыс. мегаватт-часов электроэнергии, что сопоставимо с годовым потреблением домохозяйствами таких городов, как например, Глазго или Солт-Лейк-Сити.

Согласно прогнозу консалтинговой компании ICF, спрос на электроэнергию в США в период с 2026 по 2035 год вырастет на 39%, главным образом, за счет увеличения потребления со стороны дата-центров.

В числе компаний сектора, разместивших акции на IPO в первом полугодии, - американская Forgent Power Solutions, выпускающая электрораспределительное оборудование, используемое в дата-центрах. Она привлекла $1,7 млрд в ходе феврале.

Германский производитель газовых двигателей Innio, разместил акции на $2,8 млрд в июне. Его технологии и продукция используются центрами обработки данных непосредственно на собственных площадках для обхода перегруженных электросетей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума

 Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума

Мировые поставки смартфонов во II квартале упали на 6,7%

Индекс МосБиржи обновил минимум с октября 2022 года

Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

 Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Великобритания национализирует British Steel

 Великобритания национализирует British Steel

Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

 Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

Акции "Газпрома" дешевели до 83,98 рубля, ниже минимального уровня кризисного 2008 года

Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

 Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

 Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

 VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10564 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов