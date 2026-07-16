Мировые поставки смартфонов во II квартале упали на 6,7%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире во втором квартале 2026 года уменьшились на 6,7% относительно того же периода прошлого года - до 277,5 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC). Таким образом, снижение продолжилось второй квартал подряд.

Сокращение поставок обусловлено дефицитом чипов памяти и рекордно высокими ценами на них.

"Стоимость чипов памяти выросла почти на 300% за год, теперь она составляет более 65% от себестоимости продукции в нижнем ценовом сегменте, что делает выживание производителей с недорогими линейками все более сложным, - заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал. - Кризис памяти благоприятствует премиальным игрокам и играет против поставщиков, работающих в нижнем ценовом сегменте".

Второй квартал подряд Apple Inc. и Samsung демонстрируют устойчивость, оставаясь единственными поставщиками из топ-5, показавшими рост продаж, отметила она. Apple достигла рекордных показателей во втором квартале благодаря успеху iPhone 17 и опасениям по поводу предстоящего повышения цен.

"Этот кризис разделил рынок смартфонов на две части, - отмечает вице-президент по глобальным клиентским устройствам IDC Франциско Джеронимо. - На вершине - Apple и Samsung".

Они отрываются от остальных компаний, в том числе потому что продают устройства, где чипы памяти составляет меньшую долю в стоимости. "Внизу же страдают производители, ориентированные на дешевые устройства массового производства, и их клиенты тоже", - полагает эксперт.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):