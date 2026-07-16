Мировые поставки смартфонов во II квартале упали на 6,7%
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире во втором квартале 2026 года уменьшились на 6,7% относительно того же периода прошлого года - до 277,5 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC). Таким образом, снижение продолжилось второй квартал подряд.
Сокращение поставок обусловлено дефицитом чипов памяти и рекордно высокими ценами на них.
"Стоимость чипов памяти выросла почти на 300% за год, теперь она составляет более 65% от себестоимости продукции в нижнем ценовом сегменте, что делает выживание производителей с недорогими линейками все более сложным, - заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал. - Кризис памяти благоприятствует премиальным игрокам и играет против поставщиков, работающих в нижнем ценовом сегменте".
Второй квартал подряд Apple Inc. и Samsung демонстрируют устойчивость, оставаясь единственными поставщиками из топ-5, показавшими рост продаж, отметила она. Apple достигла рекордных показателей во втором квартале благодаря успеху iPhone 17 и опасениям по поводу предстоящего повышения цен.
"Этот кризис разделил рынок смартфонов на две части, - отмечает вице-президент по глобальным клиентским устройствам IDC Франциско Джеронимо. - На вершине - Apple и Samsung".
Они отрываются от остальных компаний, в том числе потому что продают устройства, где чипы памяти составляет меньшую долю в стоимости. "Внизу же страдают производители, ориентированные на дешевые устройства массового производства, и их клиенты тоже", - полагает эксперт.
Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|II кв 2026г
|II кв 2025г
|изм. за год
|доля рынка во II кв 2026г
|доля во II кв 2025г
|Samsung
|62,7
|58
|8,1%
|22,6%
|19,5%
|Apple
|55,8
|48,4
|15,3%
|20,1%
|16,3%
|Xiaomi
|31,2
|42,4
|-26,3%
|11,2%
|14,2%
|OPPO
|28,8
|34,9
|-17,5%
|10,4%
|11,7%
|vivo
|21,2
|26,3
|-19,4%
|7,6%
|8,9%
|другие
|77,8
|87,4
|-11,0%
|28,0%
|29,4%
|Всего
|277,5
|297,4
|-6,7%
|100%
|100%