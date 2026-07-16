Поиск

Мировые поставки смартфонов во II квартале упали на 6,7%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире во втором квартале 2026 года уменьшились на 6,7% относительно того же периода прошлого года - до 277,5 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC). Таким образом, снижение продолжилось второй квартал подряд.

Сокращение поставок обусловлено дефицитом чипов памяти и рекордно высокими ценами на них.

"Стоимость чипов памяти выросла почти на 300% за год, теперь она составляет более 65% от себестоимости продукции в нижнем ценовом сегменте, что делает выживание производителей с недорогими линейками все более сложным, - заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал. - Кризис памяти благоприятствует премиальным игрокам и играет против поставщиков, работающих в нижнем ценовом сегменте".

Второй квартал подряд Apple Inc. и Samsung демонстрируют устойчивость, оставаясь единственными поставщиками из топ-5, показавшими рост продаж, отметила она. Apple достигла рекордных показателей во втором квартале благодаря успеху iPhone 17 и опасениям по поводу предстоящего повышения цен.

"Этот кризис разделил рынок смартфонов на две части, - отмечает вице-президент по глобальным клиентским устройствам IDC Франциско Джеронимо. - На вершине - Apple и Samsung".

Они отрываются от остальных компаний, в том числе потому что продают устройства, где чипы памяти составляет меньшую долю в стоимости. "Внизу же страдают производители, ориентированные на дешевые устройства массового производства, и их клиенты тоже", - полагает эксперт.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):

КомпанияII кв 2026гII кв 2025гизм. за годдоля рынка во II кв 2026гдоля во II кв 2025г
Samsung62,7588,1%22,6%19,5%
Apple55,848,415,3%20,1%16,3%
Xiaomi31,242,4-26,3%11,2%14,2%
OPPO28,834,9-17,5%10,4%11,7%
vivo21,226,3-19,4%7,6%8,9%
другие77,887,4-11,0%28,0%29,4%
Всего277,5297,4-6,7%100%100%
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума

 Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума

Мировые поставки смартфонов во II квартале упали на 6,7%

Индекс МосБиржи обновил минимум с октября 2022 года

Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

 Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Великобритания национализирует British Steel

 Великобритания национализирует British Steel

Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

 Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

Акции "Газпрома" дешевели до 83,98 рубля, ниже минимального уровня кризисного 2008 года

Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

 Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

 Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

 VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10564 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов