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Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Островная провинция Хайнань на юге Китая поставила перед собой цель запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2030 году, став инициатором перехода страны к транспортным средствам на новых источниках энергии (NEV), сообщает "Синьхуа".

К этому времени все приобретаемые частные автомобили, а также все транспортные средства в общественном и коммерческом транспорте Хайнаня должны стать NEV, за исключением автомобилей специального назначения, согласно плану провинции на 2026-2030 годы по созданию национальной экологической демонстрационной зоны.

Доля NEV в общем автопарке Хайнаня вырастет с 23,75% в 2025 году до 45% в 2030 году, по оценке экспертов. Провинция также улучшит сеть зарядной инфраструктуры, поддерживая соотношение автомобилей к зарядным станциям ниже 2,5 к 1.

Хайнань еще в 2018 году предложил запретить продажу автомобилей с ДВС к 2030 году, став первой провинцией, объявившей о такой цели. По состоянию на октябрь 2025 года, уровень проникновения электромобилей на острове превышал 67%.

Китай Хайнань NEV
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