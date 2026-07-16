Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в умеренном минусе.

К 14:27 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,44%), до $84,58 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,22 (0,28%), до $79,38 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке. Американские вооруженные силы накануне нанесли очередную волну ударов по Ирану, атаковав командные центры, объекты ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также объекты береговой охраны.

Кроме того, США запустили ракеты по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. По сообщению командования, коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду.

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, сообщил телеканал IRIB. КСИР заявил, что удар был комбинированным, применялись как баллистические ракеты, так и беспилотники.

В среду через Ормузский пролив прошли семь судов против 13 днем ранее, передает Reuters.

"Рынок реагирует на эти события с удивительным спокойствием, - отметил Оле Хвалбю из SEB Research. - Цены вполне могут продолжить расти в сторону $90-95 за баррель, а могут и вновь достичь отметки в $100 за баррель, если движение судов через Ормузский пролив будет затруднено, что создаст неопределенность в отношении поставок нефти из стран Персидского залива".

По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,533 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,556 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 800 тысяч баррелей, а также ожидали роста запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.