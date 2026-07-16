Поиск

Великобритания национализирует British Steel

Великобритания национализирует British Steel
Фото: Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании национализировало British Steel, чтобы защитить будущее сталелитейной промышленности страны.

Как сообщается в пресс-релизе компании, "министры пришли к выводу, что передача компании в государственную собственность необходима для защиты национальных интересов Великобритании".

"Сталь играет жизненно важную роль в экономике Великобритании, поддерживая крупные строительные проекты, транспортные сети, энергетическую инфраструктуру, оборону и реализацию современной промышленной стратегии. Сохранение производства стали на заводе British Steel в Сканторпе считается необходимым для сохранения способности Великобритании производить сталь внутри страны", - отмечается в сообщении.

Правительство приняло решение, что государственная собственность является лучшим способом обеспечить будущее British Steel и защитить потенциал сталелитейной промышленности Великобритании и цепочки поставок.

После национализации предприятия закон требует назначения независимого оценщика для определения возможности выплаты компенсации владельцу. Схема компенсаций будет разработана посредством нормативных актов, которые, как ожидается, будут приняты осенью.

История завода в городе Сканторп была непростой: за последнее десятилетие было предпринято несколько неудачных попыток превратить его в прибыльный бизнес. Британская частная инвестиционная группа Greybull Capital приобрела предприятие у индийской Tata Steel в 2016 году всего за 1 фунт, но в 2019 году сталелитейная компания обанкротилась и была передана под внешнее управление. В марте 2020 года китайская Jingye Steel спасла завод от закрытия, купив British Steel у официального британского конкурсного управляющего примерно за 50 млн фунтов стерлингов ($67,5 млн).

Правительство взяло под контроль British Steel весной 2025 года на фоне опасений, что Jingye планирует уйти с завода в Сканторпе, который терпел убытки в размере 700 тыс. фунтов стерлингов в сутки. Это решение позволило сохранить рабочие места для 3,5 тыс. сотрудников предприятия, но расходы на содержание компании легли на плечи налогоплательщиков.

Правительство выделило 274 млн фунтов на поддержание работы British Steel, поставку сырья, выплату заработной платы и погашение неоплаченных счетов, в том числе для малых предприятий в цепочке поставок.

В дальнейшим британские СМИ сообщали, что правительство Великобритании ведет переговоры с банкирами о возможной продаже сталелитейного завода. Однако эксперты указывали на сложность этого процесса и то, что Jingye, вероятнее всего, потребует компенсацию, которая может превысить 1 млрд фунтов.

British Steel - единственная сталелитейная компания в Великобритании. Если два её завода будут закрыты, Британия станет единственной страной в G7 без собственных мощностей по выплавке стали.

Великобритания British Steel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания национализирует British Steel

 Великобритания национализирует British Steel

Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

 Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

Акции "Газпрома" дешевели до 83,98 рубля, ниже минимального уровня кризисного 2008 года

Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

 Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

 Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

 VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

Правительство предложило год выплачивать демпфер по средним дистиллятам

Индексы МосБиржи и РТС упали на 1,9% в начале основных торгов

 Индексы МосБиржи и РТС упали на 1,9% в начале основных торгов

Рубль утром дешевеет к юаню на фоне незначительных изменений на рынке нефти

TSMC во II квартале увеличила чистую прибыль на 77%, лучше прогноза
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10561 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов