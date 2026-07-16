Великобритания национализирует British Steel

Фото: Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании национализировало British Steel, чтобы защитить будущее сталелитейной промышленности страны.

Как сообщается в пресс-релизе компании, "министры пришли к выводу, что передача компании в государственную собственность необходима для защиты национальных интересов Великобритании".

"Сталь играет жизненно важную роль в экономике Великобритании, поддерживая крупные строительные проекты, транспортные сети, энергетическую инфраструктуру, оборону и реализацию современной промышленной стратегии. Сохранение производства стали на заводе British Steel в Сканторпе считается необходимым для сохранения способности Великобритании производить сталь внутри страны", - отмечается в сообщении.

Правительство приняло решение, что государственная собственность является лучшим способом обеспечить будущее British Steel и защитить потенциал сталелитейной промышленности Великобритании и цепочки поставок.

После национализации предприятия закон требует назначения независимого оценщика для определения возможности выплаты компенсации владельцу. Схема компенсаций будет разработана посредством нормативных актов, которые, как ожидается, будут приняты осенью.

История завода в городе Сканторп была непростой: за последнее десятилетие было предпринято несколько неудачных попыток превратить его в прибыльный бизнес. Британская частная инвестиционная группа Greybull Capital приобрела предприятие у индийской Tata Steel в 2016 году всего за 1 фунт, но в 2019 году сталелитейная компания обанкротилась и была передана под внешнее управление. В марте 2020 года китайская Jingye Steel спасла завод от закрытия, купив British Steel у официального британского конкурсного управляющего примерно за 50 млн фунтов стерлингов ($67,5 млн).

Правительство взяло под контроль British Steel весной 2025 года на фоне опасений, что Jingye планирует уйти с завода в Сканторпе, который терпел убытки в размере 700 тыс. фунтов стерлингов в сутки. Это решение позволило сохранить рабочие места для 3,5 тыс. сотрудников предприятия, но расходы на содержание компании легли на плечи налогоплательщиков.

Правительство выделило 274 млн фунтов на поддержание работы British Steel, поставку сырья, выплату заработной платы и погашение неоплаченных счетов, в том числе для малых предприятий в цепочке поставок.

В дальнейшим британские СМИ сообщали, что правительство Великобритании ведет переговоры с банкирами о возможной продаже сталелитейного завода. Однако эксперты указывали на сложность этого процесса и то, что Jingye, вероятнее всего, потребует компенсацию, которая может превысить 1 млрд фунтов.

British Steel - единственная сталелитейная компания в Великобритании. Если два её завода будут закрыты, Британия станет единственной страной в G7 без собственных мощностей по выплавке стали.