Крупнейшая в мире горнодобывающая компания сократила выпуск меди в 2026 фингоду на 3%

Выпуск желруды увеличился на 1%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP снизила производство меди за финансовый год, завершившийся 30 июня 2026 года, на 3%. Тем не менее, показатель оказался близким к рекордному уровню прошлого года (2,02 млн тонн) и составил 1,95 млн тонн, говорится в сообщении компании. Прогноз по выпуску меди в завершившемся фингоду составлял 1,9-2,0 млн тонн.

В 2027 финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,65 млн до 1,8 млн тонн.

Объем производства на руднике Escondida упал на 3%, до 1,26 млн тонн на фоне ожидаемого падения содержания меди в добываемом сырье до 0,9% с 1,02% в 2025 фингоду. Прогноз по объему производства на 2027 финансовый год составляет от 1 млн до 1,1 млн тонн. Содержание руды в сырье, как ожидается, составит около 0,7%.

Объемы производства железной руды по итогам фингода выросли на 1% и достигли нового исторического максимума 264,7 млн тонн при прогнозе в 258-269 млн тонн.

На Western Australia Iron Ore (WAIO) за 12 месяцев, завершившихся 30 июня, были добыты рекордные 257млн тонн руды. В 2026 фингоду объемы производства, по прогнозам компании, составят 260-272 млн тонн.

Производственные показатели BHP Billiton:

Продукт Июль-июнь 2026г Динамика к июлю-июню 2025г Апрель-июнь 2026г Динамика к январю-марту 2026г Медь (тыс. т) 1 952,8 -3% 491,9 3% Цинк (тыс. т) 96,1 -11% 15,4 -13% Уран (т) 3 647 16% 1 147 47% Железная руда (млн т) 264,7 1% 68,1 8% Металлургический уголь (млн т) 18,6 3% 5,7 48% Энергетический уголь (млн т) 16,4 9% 4,2 4%

Прогноз добычи и производства:

Прогноз 2027 фингод Медь (тыс. т), в т.ч.: 1 650 - 1 800 Escondida (тыс. т) 1 000 - 1 100 Железная руда (млн т) 260 - 272 Металлургический уголь (млн т) 18,5-20,5 Энергетический уголь (млн т) 14-16

BHP - крупнейшая в мире горнодобывающая компания, занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая энергетический и коксующийся уголь, медь, железную руду, никель и уран, а также работает в нефтегазовой отрасли.