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Крупнейшая в мире горнодобывающая компания сократила выпуск меди в 2026 фингоду на 3%

Выпуск желруды увеличился на 1%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP снизила производство меди за финансовый год, завершившийся 30 июня 2026 года, на 3%. Тем не менее, показатель оказался близким к рекордному уровню прошлого года (2,02 млн тонн) и составил 1,95 млн тонн, говорится в сообщении компании. Прогноз по выпуску меди в завершившемся фингоду составлял 1,9-2,0 млн тонн.

В 2027 финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,65 млн до 1,8 млн тонн.

Объем производства на руднике Escondida упал на 3%, до 1,26 млн тонн на фоне ожидаемого падения содержания меди в добываемом сырье до 0,9% с 1,02% в 2025 фингоду. Прогноз по объему производства на 2027 финансовый год составляет от 1 млн до 1,1 млн тонн. Содержание руды в сырье, как ожидается, составит около 0,7%.

Объемы производства железной руды по итогам фингода выросли на 1% и достигли нового исторического максимума 264,7 млн тонн при прогнозе в 258-269 млн тонн.

На Western Australia Iron Ore (WAIO) за 12 месяцев, завершившихся 30 июня, были добыты рекордные 257млн тонн руды. В 2026 фингоду объемы производства, по прогнозам компании, составят 260-272 млн тонн.

Производственные показатели BHP Billiton:

ПродуктИюль-июнь 2026гДинамика к июлю-июню 2025гАпрель-июнь 2026гДинамика к январю-марту 2026г
Медь (тыс. т)1 952,8-3%491,93%
Цинк (тыс. т)96,1-11%15,4-13%
Уран (т)3 64716%1 14747%
Железная руда (млн т)264,71%68,18%
Металлургический уголь (млн т)18,63%5,748%
Энергетический уголь (млн т)16,49%4,24%

Прогноз добычи и производства:

Прогноз 2027 фингод
Медь (тыс. т), в т.ч.:1 650 - 1 800
Escondida (тыс. т)1 000 - 1 100
Железная руда (млн т)260 - 272
Металлургический уголь (млн т)18,5-20,5
Энергетический уголь (млн т)14-16

BHP - крупнейшая в мире горнодобывающая компания, занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая энергетический и коксующийся уголь, медь, железную руду, никель и уран, а также работает в нефтегазовой отрасли.

BHP
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