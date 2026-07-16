Крупнейшая в мире горнодобывающая компания сократила выпуск меди в 2026 фингоду на 3%
Выпуск желруды увеличился на 1%
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP снизила производство меди за финансовый год, завершившийся 30 июня 2026 года, на 3%. Тем не менее, показатель оказался близким к рекордному уровню прошлого года (2,02 млн тонн) и составил 1,95 млн тонн, говорится в сообщении компании. Прогноз по выпуску меди в завершившемся фингоду составлял 1,9-2,0 млн тонн.
В 2027 финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,65 млн до 1,8 млн тонн.
Объем производства на руднике Escondida упал на 3%, до 1,26 млн тонн на фоне ожидаемого падения содержания меди в добываемом сырье до 0,9% с 1,02% в 2025 фингоду. Прогноз по объему производства на 2027 финансовый год составляет от 1 млн до 1,1 млн тонн. Содержание руды в сырье, как ожидается, составит около 0,7%.
Объемы производства железной руды по итогам фингода выросли на 1% и достигли нового исторического максимума 264,7 млн тонн при прогнозе в 258-269 млн тонн.
На Western Australia Iron Ore (WAIO) за 12 месяцев, завершившихся 30 июня, были добыты рекордные 257млн тонн руды. В 2026 фингоду объемы производства, по прогнозам компании, составят 260-272 млн тонн.
Производственные показатели BHP Billiton:
|Продукт
|Июль-июнь 2026г
|Динамика к июлю-июню 2025г
|Апрель-июнь 2026г
|Динамика к январю-марту 2026г
|Медь (тыс. т)
|1 952,8
|-3%
|491,9
|3%
|Цинк (тыс. т)
|96,1
|-11%
|15,4
|-13%
|Уран (т)
|3 647
|16%
|1 147
|47%
|Железная руда (млн т)
|264,7
|1%
|68,1
|8%
|Металлургический уголь (млн т)
|18,6
|3%
|5,7
|48%
|Энергетический уголь (млн т)
|16,4
|9%
|4,2
|4%
Прогноз добычи и производства:
|Прогноз 2027 фингод
|Медь (тыс. т), в т.ч.:
|1 650 - 1 800
|Escondida (тыс. т)
|1 000 - 1 100
|Железная руда (млн т)
|260 - 272
|Металлургический уголь (млн т)
|18,5-20,5
|Энергетический уголь (млн т)
|14-16
BHP - крупнейшая в мире горнодобывающая компания, занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая энергетический и коксующийся уголь, медь, железную руду, никель и уран, а также работает в нефтегазовой отрасли.